Chcesz poradzić sobie ze stresem? Naukowcy mówią: posłuchaj tych utworów!

Żyjemy w czasach niezwykle wymagających. Życie dosłownie pędzi, gna i niekiedy ciężko za nim nadążyć. Towarzyszy nam nieustanna presja, pęd za informacjami, a przy tym strach przed ogólną sytuacją międzynarodową. Współczesny człowiek tkwi więc niemal nieustannie w stresie.

Jak można sobie z nim poradzić - choćby w pewnym stopniu? Zdaje się, że jako pomocne narzędzie może nam tu przyjść muzyka! Dowodzi tego nowe badanie, przeprowadzone przez amerykańską firmę Tebra, która zajmuje się opracowywaniem oprogramowań dla tamtejszej opieki zdrowotnej i przeprowadza badania w tym obrębie.

W opublikowanym na początku kwietnia "The playlist prescription: What Americans listen to when they’re stressed" przedstawiono wyniki ankiety, przeprowadzonej na grupie 1000 Amerykanów i Amerykanek oraz efekty analizy licznych playlist, zawierających utwory relaksujące, aby sprawdzić, po jakie kompozycje sięgają mieszkańcy USA, aby poradzić sobie ze stresem.

Po takie brzmienia warto sięgnąć, gdy odczuwa się stres?

Okazuje się, że jeśli chodzi o gatunki muzycznej, największym zainteresowaniem wśród zestresowanych Amerykanów cieszą się Hip Hop/rap, pop oraz muzyka rockowa. Jeśli chodzi o relaksacyjne playlisty, w USA najczęściej znajdują się na nich utwory Drake'a, a TOP3 domykają Taylor Swift oraz The Weekend, chociaż dobra na stres może być także muzyka m.in. Billie Eilish czy grupy Cigarettes After Sex

Badaczom udało się także stworzyć listę utworów, których dźwięki mogą zadziałać wyjątkowo dobrze na osoby, które odczuwają stres i które najczęściej trafiają na tematyczne playlisty. Na jej szczycie znalazła się piosenka grupy Coldplay Sparks. Jak uzasadniają twórcy badania, ta i inne kompozycje z rankingu: "często zawierają wolniejsze tempo i emocjonalnie rezonujące teksty, co sugeruje, że słuchacze szukają muzyki, która odzwierciedla ich uczucia w stresujących okresach".

Patrząc ogółem, Amerykanie najczęściej sięgają po muzykę jako po narzędzie w walce ze stresem. Z analizy przeprowadzonych ankiet wynika, że mieszkańcy i mieszkanki USA wyjątkowo często słuchają nu metalowej formacji Linkin Park w momentach największego niepokoju, ale wyjątkowo chętnie słuchają utworów chociażby Taylor Swift oraz Adele.

