Marta Nieradkiewicz zmagała się z rakiem. Pierwszy raz od dawna pokazała się publicznie

Marta Nieradkiewicz zmagała się z rakiem piersi

Marta Nieradkiewicz (42 l.) jest jedną z najbardziej uznanych polskich aktorek. W 2007 roku ukończyła Wydział Aktorki łódzkiej filmówki i już na początku swojej kariery otrzymała pierwsze wyróżnienia. W pierwszej większej roli pojawiła się w serialu "Barwy szczęścia", w którym występowała od premierowego odcinka do 2012 roku. Dziś zręcznie łączy prace w popularnych produkcjach z kinem bardziej niezależnym oraz teatrem.

Aktorka od pewnego czasu unikała publicznych wyjść. Ostatni raz można było ją zobaczyć we wrześniu podczas jubileuszowego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W połowie marca Marta Nieradkiewicz wyznała, że zmaga się z poważną chorobą nowotworową. W programie "Monika Olejnik. Otwarcie" emitowanym na kanale TVN24+, polska gwiazda po raz pierwszy publicznie opowiedziała o swojej walce z rakiem piersi.

Sama wymacałam sobie guza. Początkowo nie mogłam w to uwierzyć, to był dla mnie szok, bo myślałam, że takie rzeczy mnie nie dotyczą - wyznała przed kamerami.

W trakcie rozmowy z Moniką Olejnik zaznaczyła, że przed nią długa droga do odzyskania pełnej sprawności. Wciąż znajdowała się bowiem na etapie aktywnej walki o zdrowie.

Marta Nieradkiewicz wraca do pracy. Tak teraz wygląda

Obecnie Marta Nieradkiewicz zakończyła już proces leczenia, o czym opowiedziała w "Halo, tu Polsat". Z kolei kilka dni temu w rozmowie z radiową Trójką opowiedziała o przemianie, jaką musiała przejść. Nawiązując m.in. do odmienionej fryzury stwierdziła, że "tamtej Marty Nieradkiewicz już nie ma".

Gwiazda polskiego kina powoli wraca do zawodowej działalności. Przygotowuje się do spektaklu "Strach przed lataniem" w reżyserii Weroniki Szczawińskiej, a w minioną środę pierwszy raz od wielu miesięcy pojawiła się publicznie.

Podczas trwającego właśnie Mastercard OFF CAMERA Nieradkiewicz prowadzi cykl spotkań z wyjątkowymi artystkami. Ma już za sobą rozmowę z fotografką Lidią Popiel (67 l.). Dzisiaj spotka się z reżyserką Agnieszką Smoczyńską (47 l.), a w piątek z Mają Ostaszewską (53 l.).

25

„Barwy szczęścia” - quiz wiedzy o serialu. Przekonaj się, czy jesteś uważnym widzem! Pytanie 1 z 11 Jak nazywa się osiedle, na którym mieszkają bohaterowie serialu? Pod Gruszą Pod Modrzewiem Pod Sosnami Następne pytanie