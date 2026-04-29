Lizanie, kłótnie i walka o immunitet. Małgorzata Rozenek-Majdan nie wytrzymała!

Luksusowy camp a zaskakująca wygrana

Monika Jarosińska nie ukrywa swojego niezadowolenia z zachowania Ilony.

- Ilona za bardzo nam matkuje. Jak byłam kapitanką, to nikomu nie zwracałam uwagi i nie mówiłam, co mają robić. Wkurza mnie to. Trochę babciuje - powiedziała Monika

Nową kapitanką drużyny różowej została Monika Jarosińska. U zielonych wytypowano Małą Anię.

Konkurencją o camp okazało się strzelanie z łuku. Mimo zaciętej walki, dziewczyny miały remis, dlatego ogłoszono też konkurencję dogrywkę - przeciąganie liny. Dla wspólnego campu, Mała Ania z Karoliną doszły nawet do porozumienia! Luksusowy camp wygrała drużyna zielona.

- Byłam dumna z Karoliny, że z podniesioną głową wśród drugiej drużyny, nie pokazała stresu. Jestem dumna - powiedziała Ilona o Karolinie.

Monika ma dosyć Ilony

Dziewczyny nie ukrywają tego, że nie podoba się im zachowanie Ilony. Szczególnie krytyczna wobec niej jest Monika.

- Po prostu jest głupia [...] Nie można popadać ze skrajności. Ona ma sprany łeb - powiedziała Monika o Ilonie.

Dominika wie, że jest świadoma, jacy ludzie są po odwyku, dlatego wyjazd z zamkniętego świata do programu miał być złą decyzją.Monika w rozmowie z Agnieszką wprost powiedziała, że znała inną Monikę i jest zaskoczona.

- Monika, którą poznaję na nowo jest nieautentyczna [...] Trudno mi za jej krzykliwy charakter. Mogę być odpowiedzialna tylko za swoje zachowanie - powiedziała Ilona.

Monika Jarosińska o "Królowej przetrwania": Nie tęskniłam za mężem

Karolina się otwiera, Natalia za to postanowiła ją polizać

Dziewczyny podczas gry zaczęły rozmawiać na temat swojego życia seksualnego. Okazało się, że Karolina kiedyś miała małą przygodę z kobietą, co zaskoczyło koleżanki. Dziewczyny wtedy zgodnie stwierdziły, iż dziennikarka jest zamknięta i nie ufa ludziom. Natalisa postanowiła pokazać jej, co o niej myśli. Delikatnie wsadziła jej głowę w jeden z posiłków. Po chwili... polizała Karolinę.

-To było nie tylko głębokie, ale i wilgotne - powiedziała Karolina.

Dziewczyny nie kryły rozbawienia całą sytuacją.

- Myślę, że Karolina na mnie leci - śmiała się Natalisa.

Gra o pieniądze i zaskoczenie

Okazało się, że panie będą poruszały się na pontonach i zbierały ubrania. Miały je ubrać na siebie. Kto zebrał najwięcej, ten wygrywał pieniądze. Dodatkowo były też tokeny, czyli telefony do rodziny, immunitety i podwójny głos.

Kolejność:

Dominika - Karolina

Nicol - Sofi

Agnieszka - Iza

Monika - Mała Ania

Ilona - Natalia

Małgorzata Rozenek-Majdan nie ukrywała swojego rozczarowania Moniką Jarosińską. Kobieta złamała zasady programu. Szła po dnie i złapała dwa tokeny. Rozenek-Majdan postanowiła ją zdyskwalifikować. Mimo to drużyna różowa wygrała znowu pieniądze.

