Lizanie, kłótnie i walka o immunitet. Małgorzata Rozenek-Majdan nie wytrzymała!

Luksusowy camp a zaskakująca wygrana
Monika Jarosińska nie ukrywa swojego niezadowolenia z zachowania Ilony.
- Ilona za bardzo nam matkuje. Jak byłam kapitanką, to nikomu nie zwracałam uwagi i nie mówiłam, co mają robić. Wkurza mnie to. Trochę babciuje - powiedziała Monika
Nową kapitanką drużyny różowej została Monika Jarosińska. U zielonych wytypowano Małą Anię.
Konkurencją o camp okazało się strzelanie z łuku. Mimo zaciętej walki, dziewczyny miały remis, dlatego ogłoszono też konkurencję dogrywkę - przeciąganie liny. Dla wspólnego campu, Mała Ania z Karoliną doszły nawet do porozumienia! Luksusowy camp wygrała drużyna zielona.
- Byłam dumna z Karoliny, że z podniesioną głową wśród drugiej drużyny, nie pokazała stresu. Jestem dumna - powiedziała Ilona o Karolinie.
Monika ma dosyć Ilony
Dziewczyny nie ukrywają tego, że nie podoba się im zachowanie Ilony. Szczególnie krytyczna wobec niej jest Monika.
- Po prostu jest głupia [...] Nie można popadać ze skrajności. Ona ma sprany łeb - powiedziała Monika o Ilonie.
Dominika wie, że jest świadoma, jacy ludzie są po odwyku, dlatego wyjazd z zamkniętego świata do programu miał być złą decyzją.Monika w rozmowie z Agnieszką wprost powiedziała, że znała inną Monikę i jest zaskoczona.
- Monika, którą poznaję na nowo jest nieautentyczna [...] Trudno mi za jej krzykliwy charakter. Mogę być odpowiedzialna tylko za swoje zachowanie - powiedziała Ilona.
Karolina się otwiera, Natalia za to postanowiła ją polizać
Dziewczyny podczas gry zaczęły rozmawiać na temat swojego życia seksualnego. Okazało się, że Karolina kiedyś miała małą przygodę z kobietą, co zaskoczyło koleżanki. Dziewczyny wtedy zgodnie stwierdziły, iż dziennikarka jest zamknięta i nie ufa ludziom. Natalisa postanowiła pokazać jej, co o niej myśli. Delikatnie wsadziła jej głowę w jeden z posiłków. Po chwili... polizała Karolinę.
-To było nie tylko głębokie, ale i wilgotne - powiedziała Karolina.
Dziewczyny nie kryły rozbawienia całą sytuacją.
- Myślę, że Karolina na mnie leci - śmiała się Natalisa.
Gra o pieniądze i zaskoczenie
Okazało się, że panie będą poruszały się na pontonach i zbierały ubrania. Miały je ubrać na siebie. Kto zebrał najwięcej, ten wygrywał pieniądze. Dodatkowo były też tokeny, czyli telefony do rodziny, immunitety i podwójny głos.
Kolejność:
- Dominika - Karolina
- Nicol - Sofi
- Agnieszka - Iza
- Monika - Mała Ania
- Ilona - Natalia
Małgorzata Rozenek-Majdan nie ukrywała swojego rozczarowania Moniką Jarosińską. Kobieta złamała zasady programu. Szła po dnie i złapała dwa tokeny. Rozenek-Majdan postanowiła ją zdyskwalifikować. Mimo to drużyna różowa wygrała znowu pieniądze.