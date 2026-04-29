Wiosenne menu na bankiecie u Donalda Trumpa. Król Karol III skosztował nietypowego deseru

Karol III w Stanach Zjednoczonych. Ważne przemówienie w Kongresie

Amerykańska podróż Karola III i królowej Kamili rozpoczęła się 27 kwietnia i charakteryzowała się bardzo napiętym harmonogramem. Po wstępnym spotkaniu w Białym Domu brytyjski monarcha przemówił do członków Kongresu - wydarzyło się to po raz pierwszy od 1991 roku. Jego słowa dotyczące artykułu 5. traktatu NATO, europejskiego wsparcia po zamachach z 11 września 2001 roku oraz konieczności pomocy dla Ukrainy wywołały ogromne poruszenie. Dużym echem odbił się również uroczysty bankiet zorganizowany przez Donalda Trumpa i jego małżonkę. W przygotowania włączyła się brytyjska ambasada, a główną koncepcją dekoracyjną stały się tradycyjne ogrody angielskie. O oprawę muzyczną całego wydarzenia zadbali muzycy z amerykańskich sił zbrojnych.

Co Biały Dom podał królowi? Wyjątkowe menu ze spektakularnym finałem

Zestawienie wykwintnych dań, idealnie dopasowanych do aktualnej pory roku, opublikował dziennik "The New York Times", powołując się na informacje przekazane przez Biały Dom. Kulinarna oferta przygotowana przez gospodarzy dla brytyjskiej delegacji składała się z niezwykle precyzyjnie dobranych składników.

Jako pierwszą przystawkę zaserwowano podsmażane szalotki oraz serca palmowe polane sosem velouté.

W kolejnym kroku goście skosztowali wiosennych pierożków ravioli z ricottą, uzupełnionych morelami i parmezanową emulsją.

Trzecim daniem była smażona w angielskim stylu ryba sola, której towarzyszyło ziemniaczane pavé oraz groszek cukrowy.

Największą sensacją, o której zaczęła rozpisywać się prasa, okazał się jednak finałowy punkt posiłku. Podczas wizyty u Donalda Trumpa Karol III otrzymał czekoladowy tort uformowany na kształt ula. Składał się on z migdałowych biszkoptów joconde przełożonych kremem oraz miodem, który pozyskano bezpośrednio z uli tuż przy Białym Domu. Nie zabrakło też degustacji alkoholi: zaserwowano trzy warianty amerykańskich win z roczników 2022 oraz 2024.

