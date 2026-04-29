Widzowie byli w szoku. Te występy wywołały burzę na Eurowizji

Redakcja ESKA.pl
2026-04-29 18:42

Czy pamiętasz moment, w którym podczas oglądania Konkursu Piosenki Eurowizji dosłownie opadła Ci szczęka? Od mrocznych rytuałów, przez rockowe potwory, aż po przełamywanie kulturowych tabu – historia tego wydarzenia pełna jest chwil, w których Europa dosłownie wstrzymała oddech. Poznaj występy, które nie tylko zszokowały widownię, ale na zawsze zmieniły zasady gry telewizyjnego formatu.

Bambie Thug

Bambie Thug na Eurowizji 2024.

Potwory przejmują scenę. Hard rockowy wstrząs z Finlandii

Wyobraź sobie typowy, eurowizyjny wieczór początku lat dwutysięcznych. Konkurs Piosenki Eurowizji kojarzy się niemal wyłącznie z popowymi balladami, lśniącymi cekinami i radosnymi, perfekcyjnie wyćwiczonymi układami choreograficznymi. Wszystko zmienia się jednak w 2006 roku, kiedy na scenie w Atenach staje zespół Lordi reprezentujący Finlandię. Ich utwór „Hard Rock Hallelujah” staje się brutalnym, ale jakże odświeżającym przebudzeniem dla konserwatywnych widzów.

Ukryci pod masywnymi, lateksowymi maskami potworów rodem z horrorów klasy B, muzycy dają pokaz pełen dymu, pirotechniki i ciężkich gitarowych riffów. Dla telewizyjnego laika jest to po prostu szokujący obrazek, ale wierni fani formatu wiedzą, że to ryzykowna gra z oczekiwaniami głosującej Europy. Opłaca się niesamowicie – Lordi dominują głosowanie, zdobywając aż 292 punkty. Przynoszą tym samym Finlandii historyczne, pierwsze zwycięstwo po 45 latach pasma porażek i udowadniają, że w tym konkursie nie ma miejsca na bezpieczne schematy.

ZOBACZ TAKŻE: Rekord punktów Eurowizji. Ten wynik przeszedł do historii

Alicja Szemplińska przed wyjazdem na Eurowizję 2026

Przełamywanie barier. Kobieta z brodą i pierwsza transpłciowa zwyciężczyni

Europejska Unia Nadawców (EBU), organizująca to gigantyczne przedsięwzięcie, wielokrotnie podkreślała, że konkurs służy jako platforma do łączenia kultur. Prawdziwa burza wybucha jednak w 1998 roku, gdy Izrael wysyła do Birmingham Danę International z chwytliwą piosenką „Diva”. Jako pierwsza osoba transpłciowa na tej scenie, wokalistka musi mierzyć się z falą protestów ze strony ortodoksyjnych środowisk we własnym kraju – w Wielkiej Brytanii śpi w jedynym hotelu w mieście, który dysponuje kuloodpornymi szybami! Ostatecznie triumfuje z wynikiem 172 punktów, a jej wygrana staje się kulturowym kamieniem milowym.

Podobny, o ile nie głośniejszy wstrząs, ma miejsce w 2014 roku w Kopenhadze. Reprezentujący Austrię Thomas Neuwirth powołuje do życia postać Conchity Wurst – drag queen z pełnym, ciemnym zarostem. Wykonanie majestatycznej, bondowskiej ballady „Rise Like a Phoenix” natychmiast wywołuje kontrowersje, prowadząc wręcz do międzynarodowych, dyplomatycznych napięć. Głosowanie jury i telewidzów okazuje się jednak bezlitosne dla krytyków: Conchita wygrywa, inkasując 290 punktów. Austria czekała na to zwycięstwo aż od 1966 roku!

Skandal, którego nie było. Zabawy regulaminem i rosyjska prowokacja

Zapewne wiesz, że skandal to świetne narzędzie marketingowe. Nie każdy szokujący plan kończy się jednak triumfem. W 2003 roku rosyjski duet t.A.T.u., będący wówczas u szczytu światowej popularności, występuje na scenie w Rydze z utworem „Ne ver', ne boysia”. Przed finałem cała Europa wstrzymuje oddech w oczekiwaniu na zapowiadany przez wokalistki intymny pocałunek na żywo, co w ówczesnej telewizji stanowiło ogromne tabu.

Mrok, magia i rytuały. Ouija pop wkracza na salony

By udowodnić, że Eurowizja potrafi wywołać potężne kontrowersje również współcześnie, przenieśmy się do niedawnego konkursu w Malmö w 2024 roku. Choć kryształowy mikrofon zdobyła wtedy Szwajcaria (Nemo), to jednym z najbardziej polaryzujących występów była propozycja z Irlandii. Bambie Thug zaserwowało milionom widzów przed telewizorami utwór „Doomsday Blue” – wybuchową mieszankę electro-metalu i specyficznej estetyki określanej mianem „ouija pop”.

Mroczny, oparty na demonicznej konwencji rytuał na scenie, okraszony kręgiem świec i charakteryzacją wprost z horroru, spotyka się z błyskawiczną reakcją. W wielu krajach konserwatywni widzowie zasypują nadawców publicznych skargami, oskarżając osobę reprezentującą Irlandię o propagowanie satanizmu. Co na to system punktowy? Mimo potężnej burzy i bojkotów, awangardowa sztuka skutecznie się broni. Piosenka zajmuje wysokie, 6. miejsce z wynikiem 278 punktów (w tym prestiżowe 12 punktów od australijskiego jury), stając się najwyższym rezultatem Irlandii od 2000 roku. To dobitny dowód na to, że nawet w trzeciej dekadzie XXI wieku eurowizyjna publiczność niezmiennie łaknie wstrząsów.

