Widzowie byli w szoku. Te występy wywołały burzę na Eurowizji

Potwory przejmują scenę. Hard rockowy wstrząs z Finlandii

Wyobraź sobie typowy, eurowizyjny wieczór początku lat dwutysięcznych. Konkurs Piosenki Eurowizji kojarzy się niemal wyłącznie z popowymi balladami, lśniącymi cekinami i radosnymi, perfekcyjnie wyćwiczonymi układami choreograficznymi. Wszystko zmienia się jednak w 2006 roku, kiedy na scenie w Atenach staje zespół Lordi reprezentujący Finlandię. Ich utwór „Hard Rock Hallelujah” staje się brutalnym, ale jakże odświeżającym przebudzeniem dla konserwatywnych widzów.

Ukryci pod masywnymi, lateksowymi maskami potworów rodem z horrorów klasy B, muzycy dają pokaz pełen dymu, pirotechniki i ciężkich gitarowych riffów. Dla telewizyjnego laika jest to po prostu szokujący obrazek, ale wierni fani formatu wiedzą, że to ryzykowna gra z oczekiwaniami głosującej Europy. Opłaca się niesamowicie – Lordi dominują głosowanie, zdobywając aż 292 punkty. Przynoszą tym samym Finlandii historyczne, pierwsze zwycięstwo po 45 latach pasma porażek i udowadniają, że w tym konkursie nie ma miejsca na bezpieczne schematy.

Przełamywanie barier. Kobieta z brodą i pierwsza transpłciowa zwyciężczyni

Europejska Unia Nadawców (EBU), organizująca to gigantyczne przedsięwzięcie, wielokrotnie podkreślała, że konkurs służy jako platforma do łączenia kultur. Prawdziwa burza wybucha jednak w 1998 roku, gdy Izrael wysyła do Birmingham Danę International z chwytliwą piosenką „Diva”. Jako pierwsza osoba transpłciowa na tej scenie, wokalistka musi mierzyć się z falą protestów ze strony ortodoksyjnych środowisk we własnym kraju – w Wielkiej Brytanii śpi w jedynym hotelu w mieście, który dysponuje kuloodpornymi szybami! Ostatecznie triumfuje z wynikiem 172 punktów, a jej wygrana staje się kulturowym kamieniem milowym.

Podobny, o ile nie głośniejszy wstrząs, ma miejsce w 2014 roku w Kopenhadze. Reprezentujący Austrię Thomas Neuwirth powołuje do życia postać Conchity Wurst – drag queen z pełnym, ciemnym zarostem. Wykonanie majestatycznej, bondowskiej ballady „Rise Like a Phoenix” natychmiast wywołuje kontrowersje, prowadząc wręcz do międzynarodowych, dyplomatycznych napięć. Głosowanie jury i telewidzów okazuje się jednak bezlitosne dla krytyków: Conchita wygrywa, inkasując 290 punktów. Austria czekała na to zwycięstwo aż od 1966 roku!

Skandal, którego nie było. Zabawy regulaminem i rosyjska prowokacja

Zapewne wiesz, że skandal to świetne narzędzie marketingowe. Nie każdy szokujący plan kończy się jednak triumfem. W 2003 roku rosyjski duet t.A.T.u., będący wówczas u szczytu światowej popularności, występuje na scenie w Rydze z utworem „Ne ver', ne boysia”. Przed finałem cała Europa wstrzymuje oddech w oczekiwaniu na zapowiadany przez wokalistki intymny pocałunek na żywo, co w ówczesnej telewizji stanowiło ogromne tabu.

Mrok, magia i rytuały. Ouija pop wkracza na salony

By udowodnić, że Eurowizja potrafi wywołać potężne kontrowersje również współcześnie, przenieśmy się do niedawnego konkursu w Malmö w 2024 roku. Choć kryształowy mikrofon zdobyła wtedy Szwajcaria (Nemo), to jednym z najbardziej polaryzujących występów była propozycja z Irlandii. Bambie Thug zaserwowało milionom widzów przed telewizorami utwór „Doomsday Blue” – wybuchową mieszankę electro-metalu i specyficznej estetyki określanej mianem „ouija pop”.

Mroczny, oparty na demonicznej konwencji rytuał na scenie, okraszony kręgiem świec i charakteryzacją wprost z horroru, spotyka się z błyskawiczną reakcją. W wielu krajach konserwatywni widzowie zasypują nadawców publicznych skargami, oskarżając osobę reprezentującą Irlandię o propagowanie satanizmu. Co na to system punktowy? Mimo potężnej burzy i bojkotów, awangardowa sztuka skutecznie się broni. Piosenka zajmuje wysokie, 6. miejsce z wynikiem 278 punktów (w tym prestiżowe 12 punktów od australijskiego jury), stając się najwyższym rezultatem Irlandii od 2000 roku. To dobitny dowód na to, że nawet w trzeciej dekadzie XXI wieku eurowizyjna publiczność niezmiennie łaknie wstrząsów.