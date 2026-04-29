Atak ostrym narzędziem w centrum Krakowa. Policja publikuje wizerunek sprawcy. Rozpoznajecie go?

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-04-29 16:04

Nieznany mężczyzna zaatakował przechodnia ostrym narzędziem w rejonie ul. Starowiślnej w Krakowie. Poszkodowany doznał obrażeń ciała, a sprawca uciekł. Mimo, że od tego zdarzenia minęło już sporo czasu, sprawcy nie udało się zatrzymać. Policja zabezpieczyła jego wizerunek i prosi o pomoc w identyfikacji.

Policja szuka sprawcy ataku

Autor: KMP Kraków/ Materiały prasowe

Atak przy ul. Starowiślnej

Do zdarzenia doszło 7 grudnia 2025 roku. Jak informują funkcjonariusze z Komisariatu Policji I w Krakowie, napastnik podszedł do innej osoby i zadał jej cios ostrym narzędziem, powodując obrażenia wymagające interwencji medycznej. Po ataku mężczyzna oddalił się z miejsca zdarzenia.

Śledczy prowadzą postępowanie pod kątem uszkodzenia ciała. W toku czynności zabezpieczono nagrania i zdjęcia, na których widać podejrzewanego mężczyznę. Mimo analiz i sprawdzeń jego tożsamości nie udało się ustalić.

Policja apeluje o pomoc

Funkcjonariusze prowadzący poszukiwania zdecydowali się opublikować wizerunek mężczyzny i zwracają się do mieszkańców Krakowa oraz osób, które mogły przebywać w okolicy Starowiślnej w dniu zdarzenia, o pomoc.

"Dotychczasowe czynności nie przyczyniły się do ustalenia personaliów mężczyzny widocznego na zdjęciu. Prosimy o kontakt wszystkie osoby, które mogą pomóc w identyfikacji sprawcy lub posiadają jakiekolwiek informacje w tej sprawie”

– apelują policjanci z Komisariatu Policji I w Krakowie.

Gdzie zgłaszać informacje?

Każdy, kto rozpoznaje mężczyznę lub może przekazać istotne dane, proszony jest o kontakt:

Policja zapewnia, że osobom informującym gwarantuje anonimowość.

