Już nie Ciechocinek. Teraz to uzdrowisko zbiera laury!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-05-21 4:30

Jeszcze do niedawna to Ciechocinek był symbolem polskich uzdrowisk. Dziś jednak coraz więcej kuracjuszy i turystów wybiera inne miejsce, położone wśród gór i słynące z wyjątkowego klimatu oraz wód mineralnych. Poznajcie małopolskie uzdrowisko, które zdobywa coraz większą popularność i zbiera świetne opinie odwiedzających.

Coraz więcej kuracjuszy wybiera nowe miejsce na mapie polskich uzdrowisk

Jeszcze kilka lat temu to właśnie Ciechocinek był pierwszym skojarzeniem Polaków, gdy mowa była o wypoczynku w uzdrowisku. Dziś jednak coraz więcej osób szuka spokojniejszych miejsc, bliższych naturze i oferujących nie tylko leczniczy klimat, ale też wyjątkowe widoki oraz nowoczesną infrastrukturę. Jedno z małopolskich uzdrowisk szturmem zdobywa popularność i regularnie pojawia się w rankingach najciekawszych miejsc na regenerację. Kuracjusze chwalą je za kameralną atmosferę, wodę mineralną i malownicze położenie. O jakiej miejscowości mowa?

Polecany artykuł:

Takiego widoku nad Bałtykiem dawno nie było. Setki fok na jednej plaży

Uzdrowisko otoczone górami przyciąga przez cały rok

Mowa oczywiście o Muszynie, czyli niewielkim mieście położonym w Beskidzie Sądeckim, tuż przy granicy ze Słowacją. To właśnie tutaj od lat rozwija się nowoczesna oferta uzdrowiskowa, która przyciąga zarówno seniorów, jak i młodszych turystów szukających odpoczynku od miejskiego zgiełku.

Miejscowość słynie przede wszystkim z naturalnych wód mineralnych oraz korzystnego mikroklimatu. Kuracjusze mogą korzystać z licznych sanatoriów, pijalni wód i zabiegów rehabilitacyjnych. Fotografie uzdrowiska znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Muszyna [ZDJĘCIA]

Najlepsze miejsca dla kuracjuszy
Galeria zdjęć 17

Muszyna konkuruje dziś z największymi uzdrowiskami w Polsce

Muszyna coraz śmielej rywalizuje z najbardziej znanymi uzdrowiskami w kraju i to nie tylko ze wspomnianym Ciechocinkiem. Turyści doceniają przede wszystkim spokojniejszy charakter miejscowości, brak tłumów i bliskość natury. To miejscowość, która stanowi świetną bazę wypadową do zwiedzania Beskidu Sądeckiego i okolicznych miejscowości, więc nie ma się co dziwić, że zainteresowanie - szczególnie latem - jest tak duże.

Polecany artykuł:

Już nie tylko Zakopane. Ten kurort może być hitem wakacji

Co robić w Muszynie? Atrkacje w mieście

Choć uzdrowiska wciąż kojarzą się głównie z leczeniem i rehabilitacją, Muszyna skutecznie zmienia ten wizerunek. Coraz częściej przyjeżdżają tu młode pary, rodziny z dziećmi oraz osoby pracujące zdalnie, które chcą połączyć odpoczynek z kontaktem z naturą. W uzdrowisku czeka bowiem wiele atrakcji, a oto niektóre z nich:

  • Ogrody Biblijne
  • Źródło wody Maryja na terenie Ogrodu Biblijnego
  • Mofeta imienia profesora Henryka Świdzińskiego - Złockie
  • Park Zdrojowy Baszta
  • Ruiny zamku
  • Szczyt Koziejówka i baza namiotowa SKPB Łódź Muszyna-Złockie
  • Dwór Starostów Muszyńskich – Muzeum Regionalne
  • Las Lipowy Obrożyska.
QUIZ. Kuracjuszu, jak dużo wiesz o leczeniu uzdrowiskowym? 10/10 tylko dla prawdziwych weteranów sanatoryjnych!
Pytanie 1 z 10
Jakie schorzenia są najczęściej leczone w polskich uzdrowiskach?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UZDROWISKO
LECZENIE W SANATORIUM
SANATORIUM