Już nie Ciechocinek. Teraz to uzdrowisko zbiera laury!

Coraz więcej kuracjuszy wybiera nowe miejsce na mapie polskich uzdrowisk

Jeszcze kilka lat temu to właśnie Ciechocinek był pierwszym skojarzeniem Polaków, gdy mowa była o wypoczynku w uzdrowisku. Dziś jednak coraz więcej osób szuka spokojniejszych miejsc, bliższych naturze i oferujących nie tylko leczniczy klimat, ale też wyjątkowe widoki oraz nowoczesną infrastrukturę. Jedno z małopolskich uzdrowisk szturmem zdobywa popularność i regularnie pojawia się w rankingach najciekawszych miejsc na regenerację. Kuracjusze chwalą je za kameralną atmosferę, wodę mineralną i malownicze położenie. O jakiej miejscowości mowa?

Uzdrowisko otoczone górami przyciąga przez cały rok

Mowa oczywiście o Muszynie, czyli niewielkim mieście położonym w Beskidzie Sądeckim, tuż przy granicy ze Słowacją. To właśnie tutaj od lat rozwija się nowoczesna oferta uzdrowiskowa, która przyciąga zarówno seniorów, jak i młodszych turystów szukających odpoczynku od miejskiego zgiełku.

Miejscowość słynie przede wszystkim z naturalnych wód mineralnych oraz korzystnego mikroklimatu. Kuracjusze mogą korzystać z licznych sanatoriów, pijalni wód i zabiegów rehabilitacyjnych.

Muszyna konkuruje dziś z największymi uzdrowiskami w Polsce

Muszyna coraz śmielej rywalizuje z najbardziej znanymi uzdrowiskami w kraju i to nie tylko ze wspomnianym Ciechocinkiem. Turyści doceniają przede wszystkim spokojniejszy charakter miejscowości, brak tłumów i bliskość natury. To miejscowość, która stanowi świetną bazę wypadową do zwiedzania Beskidu Sądeckiego i okolicznych miejscowości, więc nie ma się co dziwić, że zainteresowanie - szczególnie latem - jest tak duże.

Co robić w Muszynie? Atrkacje w mieście

Choć uzdrowiska wciąż kojarzą się głównie z leczeniem i rehabilitacją, Muszyna skutecznie zmienia ten wizerunek. Coraz częściej przyjeżdżają tu młode pary, rodziny z dziećmi oraz osoby pracujące zdalnie, które chcą połączyć odpoczynek z kontaktem z naturą. W uzdrowisku czeka bowiem wiele atrakcji, a oto niektóre z nich:

Ogrody Biblijne

Źródło wody Maryja na terenie Ogrodu Biblijnego

Mofeta imienia profesora Henryka Świdzińskiego - Złockie

Park Zdrojowy Baszta

Ruiny zamku

Szczyt Koziejówka i baza namiotowa SKPB Łódź Muszyna-Złockie

Dwór Starostów Muszyńskich – Muzeum Regionalne

Las Lipowy Obrożyska.