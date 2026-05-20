Matura 2026 z polskiego rozszerzonego. Arkusze CKE i tematy wypracowań! Znamy treść poleceń [20.05.2026]

Matura 2026 z polskiego rozszerzonego. Arkusze CKE i tematy wypracowań 20 MAJA 2026

Matura rozszerzona z języka polskiego 2026 należy do najważniejszych egzaminów dodatkowych wybieranych przez uczniów planujących studia humanistyczne, prawnicze, dziennikarskie, filologiczne czy kulturoznawcze. Egzamin rozpoczął się w środę, 20 maja 2026 roku, o godzinie 9:00. Zdający mają 210 minut na napisanie rozbudowanego wypracowania maturalnego. Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała dwa tematy do wyboru. Każdy maturzysta musi wybrać jeden temat i napisać pracę liczącą co najmniej 400 wyrazów.

W naszym materiale publikujemy arkusze CKE z polskiego rozszerzonego 2026, treść tematów wypracowań, omówienie zagadnień oraz analizę poleceń.

20

Tematy wypracowań na maturze z polskiego rozszerzonego 2026

Według nieoficjalnych informacji maturzyści mogli wybierać spośród dwóch tematów wypracowań.

Temat 1.

Kreowanie świata przedstawionego za pomocą groteski i funkcja tego zabiegu w danym utworze literackim. Punktem wyjścia do rozważań uczyń poniższy cytat:

„Tak łatwo i tak bardzo przyzwyczajamy się do tego, co stale słyszymy lub oglądamy, że nieraz dopiero groteskowe udziwnienie rzeczywistości otwiera nam oczy.”

– na podstawie: Stefan Garczyński, Anatomia komizmu

W pracy należało odwołać się do:

„Mistrza i Małgorzaty” Michaiła Bułhakowa,

innych utworów literackich,

wybranego kontekstu.

Temat 2.

Mitologizacja jako sposób kreowania świata przedstawionego i jej funkcja w tworzeniu znaczeń w danym utworze literackim.

W pracy należało odwołać się do:

lektury obowiązkowej – wybranej spośród lektur wymienionych na stronach arkusza egzaminacyjnego,

innych utworów literackich,

wybranego kontekstu.

Arkusze CKE z polskiego rozszerzonego 2026

Oficjalne arkusze CKE z polskiego rozszerzonego 2026 zostaną opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną po zakończeniu egzaminu. Gdy tylko pojawią się na stronach CKE, opublikujemy je również w naszym materiale. Razem z arkuszami udostępnimy omówienie tematów wypracowań, przykładowe interpretacje oraz proponowane rozwiązania przygotowane przez ekspertów. Dzięki temu maturzyści będą mogli sprawdzić swoje argumenty i ocenić, jak poradzili sobie na egzaminie.