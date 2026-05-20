Matura 2026 z polskiego rozszerzonego. Arkusze CKE z polskiego, omówienie tematów i odpowiedzi [20.05.2026]

Matura 2026 z polskiego rozszerzonego – arkusze CKE i omówienie tematów [20.05.2026]
Matura rozszerzona z języka polskiego 2026 to jeden z najważniejszych egzaminów dodatkowych wybieranych przez uczniów planujących studia humanistyczne, dziennikarskie, prawnicze, kulturoznawcze czy filologiczne. Egzamin rozpoczął się w środę, 20 maja 2026 roku, o godzinie 9:00.
Zdający mają 210 minut na napisanie rozbudowanego wypracowania maturalnego. Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała dwa tematy do wyboru. Maturzysta musi wybrać jeden z nich i napisać pracę liczącą minimum 400 wyrazów.
W tym artykule publikujemy arkusze CKE z polskiego rozszerzonego 2026, omówienie tematów, proponowane odpowiedzi oraz szczegółową analizę wypracowań. Materiał będzie aktualizowany na bieżąco po zakończeniu egzaminu.
Matura z polskiego rozszerzonego 2026. Co w arkuszu CKE?
Matura rozszerzona z języka polskiego polega przede wszystkim na napisaniu wypracowania problemowego. Tematy przygotowywane przez CKE najczęściej dotyczą interpretacji motywów literackich, relacji między utworami lub sposobów budowania znaczeń w tekstach kultury.
Maturzyści muszą wykazać się znajomością lektur obowiązkowych i dodatkowych, a także umiejętnością budowania logicznej argumentacji oraz stosowania odpowiednich kontekstów historycznych, filozoficznych i kulturowych.
W arkuszach CKE z polskiego rozszerzonego mogą pojawić się między innymi zagadnienia dotyczące:
- motywów literackich,
- relacji między bohaterami,
- interpretacji poezji i prozy,
- analizy tekstów kultury,
- symboliki i znaczeń utworów,
- kontekstów historycznych oraz filozoficznych,
- sposobów kreowania świata przedstawionego.
Najwięcej emocji tradycyjnie budzą tematy wypracowań, ponieważ wymagają nie tylko wiedzy, ale również umiejętności samodzielnego interpretowania tekstów i tworzenia rozbudowanej argumentacji.
Arkusze CKE z polskiego 2026 – kiedy pojawią się w internecie?
Oficjalne arkusze CKE z polskiego rozszerzonego 2026 zostaną opublikowane po zakończeniu egzaminu przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Gdy tylko pojawią się na stronach CKE, opublikujemy je również w naszym materiale. Razem z arkuszami udostępnimy omówienie tematów, przykładowe interpretacje oraz proponowane rozwiązania przygotowane przez ekspertów. Dzięki temu maturzyści będą mogli szybko sprawdzić swoje odpowiedzi i ocenić, jak poradzili sobie z egzaminem.