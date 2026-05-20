Zamiast do ciasta podlewam tym trawnik. Zabija zarodniki grzybów i ratuje trawę przed mączniakiem prawdziwym. Sposób na choroby trawnika

Groźne choroby w Twoim ogrodzie. Mączniak prawdziwy może całkowicie zrujnować trawnik

Piękna i gęsta trawa to marzenie wielu posiadaczy przydomowych ogródków i działek. Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy, że trawnik wymaga sporej pracy i pielęgnacji. Aby trawa rosła gęsta i zielona potrzebne jest jej regularne nawożenie, wertykulacja oraz aeracja. Napowietrzanie trawnika sprawia, że staje się on bardziej odporny na działanie chorób i warunków atmosferycznych. Ważnym elementem pielęgnacji trawnika jest również ochrona przed chorobami.

Trawa, podobnie jak inne rośliny w ogrodzie, narażona jest na ataki grzybów, które wywołują niebezpieczne choroby. Zainfekowany trawnik będzie się przerzedzał i pojawią się suche placki. Jedną z chorób, która najczęściej atakuje trawę jest mączniak prawdziwy. To choroba wywołana przez grzyb Blumeria graminis, która zazwyczaj rozwija się podczas ciepłej i słonecznej pogody. W przeciwieństwie do wielu innych chorób grzybowych mączniak prawdziwy atakuje także w czasie suszy, chociaż wysoka wilgotność powietrza również mu sprzyja. Cechą charakterystyczną tej choroby jest biały nalot pojawiający się na trawie. Z czasem połacie trawnika robią się żółta, a trawa przestaje rosnąć. Choroba ta nie tylko prowadzi do zniszczenia murawy, ale może także przenosić się na inne rośliny, w tym na hortensje. W warunkach domowych mączniak prawdziwy usuwa się przy zastosowaniu oprysków z fungicydów lub preparatów siarkowych.

Wymieszaj ten tani proszek z wodą i opryskaj trawnik. Ochroni trawę przed atakiem chorób

Domowe opryski mogą być skuteczne w walce z chorobami grzybowymi roślin. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że działają one najlepiej, gdy problem nie jest zaawansowany. Jeżeli na trawniku pojawiła się niewielka ilość białego nalotu to możesz zastosować domowy oprysk z sody oczyszczonej. W jednym litrze wody rozpuść około 10 gramów sody oczyszczonej i dokładnie spryskaj zainfekowane obszary trawnika. Prewencyjne oprysk z sody oczyszczonej możesz zastosować na cały trawnik. Soda oczyszczona słynie ze swoich grzybobójczych właściwości, usuwa zarodniki i przyspiesza procesy zdrowienia roślin. Tego rodzaju opryski, w przeciwieństwie do chemicznych, są bezpieczne dla roślin i zwierząt.

Jak chronić trawnik przed atakami chorób?

Niewłaściwe podlewanie to jedna z najczęstszych przyczyn rozwoju chorób grzybowych. Trawnik powinien być podlewany rzadziej, ale za to obficie, tak aby woda przeniknęła głęboko w glebę, stymulując rozwój silnego systemu korzeniowego. Pamiętaj, aby podlewać wcześnie rano, najlepiej przed wschodem słońca lub tuż po nim. Dzięki temu trawnik ma czas wyschnąć przed wieczorem, co minimalizuje ryzyko rozwoju grzybów, które uwielbiają wilgotne i ciepłe środowisko.

Odpowiednie nawożenie dostarcza trawie niezbędnych składników odżywczych, wzmacniając jej odporność. Zbyt mała ilość składników odżywczych osłabia trawę, czyniąc ją podatną na choroby, ale nadmiar, zwłaszcza azotu, również może być szkodliwy. Nadmierna ilość azotu sprzyja szybkiemu wzrostowi, ale jednocześnie osłabia ściany komórkowe, czyniąc rośliny bardziej wrażliwymi. Stosuj nawozy wieloskładnikowe, dostosowane do pory roku – wiosną z przewagą azotu dla wzrostu, latem z potasem dla odporności na suszę, a jesienią z fosforem i potasem, przygotowując trawnik na zimę.

