Dwa tygodnie i „łyse placki” na trawniku znikną. Rozkrusz drobno i rozsyp na trawie, a zagęści się po zimie. Zagęszczający nawóz do trawnika

Po zimie na trawniku często pojawiają się nieestetyczne "łyse placki".

Istnieje prosty, domowy sposób, by trawnik odzyskał gęstość i piękny wygląd.

Rozkrusz pewien składnik i rozsyp go na trawie, a efekty zobaczysz już po dwóch tygodniach!

Dowiedz się, jak prawidłowo zastosować ten naturalny nawóz, by cieszyć się bujną zielenią!

Dwa tygodnie i „łyse placki” na trawniku znikną. Rozkrusz drobno i rozsyp na trawie

Jednym z najczęstszych widoków po zimie w naszym ogrodzie są "łyse placki" na trawniku. To zdecydowanie psuje wygląd murawy na naszym podwórku. A przecież chyba każdy pragnie, aby jego trawnik prezentował się niczym te widywane w magazynach ogrodniczych i był powodem zazdrości sąsiadów. Nic dziwnego, że wówczas zastanawiamy się jak dbać o trawnik, aby się zazielenił i był gęsty, a sucha trawa zniknęła? Poza podstawowymi czynnościami w pielęgnacji trawy, takimi jak podlewanie jej i koszenie, bardzo ważne wiosną jest regularne nawożenie. po zimowym spoczynku wzmocnić źdźbła i pobudzić je do wzrostu. W końcu żółte, przesuszone źdźbła trawy nie prezentują się ładnie i każdy chce się ich jak najszybciej pozbyć. W tym celu warto zastosować prosty, a do tego zagęszczający nawóz do trawnika, który można przygotować samodzielnie. Wystarczy do tego użyć popiołu drzewnego. Rozkrusz go na drobny pył i rozsyp równomiernie na trawniku, skupiając się na prześwitach, a za dwa tygodnie te "łyse placki" znikną.

Domowy zagęszczający nawóz do trawnika. Jak stosować popiół drzewny?

Taki zagęszczający nawóz do trawnika z popiołu drzewnego jest prosty zarówno w przygotowaniu jak i stosowaniu. Najpierw rozdrobnij popiół drzewny na drobny proszek. Następnie rozsypuj go równomiernie na trawniku, w ilości około 1-2 kg na 100 m². Możesz użyć do tego celu siewnika do nawozów. Po rozsypaniu popiołu drzewnego, obficie podlej trawnik, aby składniki mineralne mogły wniknąć do gleby. Używaj tylko popiołu drzewnego pochodzącego z czystego drewna, bez dodatków farb, lakierów i impregnatów. Unikaj popiołu z węgla, brykietów i innych materiałów opałowych. Dodatkowo przed zastosowaniem popiołu drzewnego jak nawozu do trawy, sprawdź pH gleby za pomocą kwasomierza glebowego. Jeśli pH jest powyżej 7, nie stosuj popiołu drzewnego, gdyż dodatkowo zakwasi podłoże.

Jak działa popiół drzewny na trawę?

Popiół drzewny jako domowy nawóz do trawy, znakomicie ją zagęści, gdyż jest bogaty w składniki odżywcze, przydatne do pielęgnacji trawnika. Jednak, jak w przypadku każdego nawozu, kluczem do sukcesu jest umiar i odpowiednie stosowanie. Popiół drzewny zawiera przede wszystkim potas, fosfor, wapń i magnez, czyli makroelementy niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju trawy. Dodatkowo poprawia strukturę gleby, czyniąc ją bardziej przepuszczalną i napowietrzoną.

