Zamiast do kawy rozsyp równomiernie po trawniku. Zagęści się i zazieleni tak, że sąsiad padnie z wrażenia. Nawóz do trawy na zagęszczenie

Po zimie trawnik często jest żółty i przesuszony, a do tego pojawiają się "łyse placki".

Zamiast drogich nawozów, możesz wykorzystać cukier, który stymuluje pożyteczne mikroorganizmy w glebie.

Sprawdź, jak cukier wpływa na zagęszczenie i intensywny zielony kolor trawy!

Zamiast do kawy rozsyp równomiernie po trawniku. Zagęści się i zazieleni

Po zimie często trawa w ogrodzie, zamiast cieszyć zielonym kolorem, jest żółta, przesuszona i pojawiają się na niej "łyse placki". Wówczas zadajemy sobie jedno pytanie: jak dbać o trawnik, aby się zazielenił i był gęsty? Oprócz podstawowych czynności w pielęgnacji trawy, jakich jak podlewanie i koszenie, koniecznością jest regularne nawożenie. Jest to szczególnie ważne wiosną, aby po zimowym spoczynku wzmocnić źdźbła i pobudzić je do wzrostu. To właśnie po zimie na trawniku uwidaczniają się suche placki. Żółte, przesuszone źdźbła trawy nie prezentują się ładnie i każdy chce się ich jak najszybciej pozbyć. W tym celu warto zastosować prosty, a do tego ekologiczny nawóz do trawy na jej zagęszczenie. Wystarczy użyć cukru, aby trawa odzyskała wigor, pięknie się zagęściła i przybrała intensywnie zielony kolor. Także zamiast do kawy rozsyp równomiernie po swoim trawniku przed domem.

Nawóz do trawnika na zagęszczenie. Jak działa cukier?

Zastosowanie cukru jako nawozu do trawnika może przynieść niespodziewane efekty. wystarczy go rozsypać po całej powierzchni w ogrodzie. Otóż cukier jest źródłem węgla, który jest pożywieniem dla wielu pożytecznych mikroorganizmów w glebie (bakterii, grzybów). Te mikroorganizmy odgrywają kluczową rolę w:

Rozkładzie materii organicznej, uwalniając składniki odżywcze dla trawy.

Poprawie struktury gleby.

Wiązaniu azotu.

Wytwarzaniu enzymów.

Również taka zwiększona aktywność mikroorganizmów karmionych cukrem może pomóc w kontrolowaniu populacji szkodliwych nicieni lub innych patogenów glebowych.

Wiosenna pielęgnacja trawnika

Po zimie trawnik wymaga intensywnej opieki, by odzyskać zdrowie i estetyczny wygląd. Pierwszym krokiem jest dokładne sprzątanie, czyli usunięcie wszelkich zalegających liści, gałęzi i innych resztek, które blokują dostęp światła i powietrza. Następnie należy ocenić stan trawnika, zwracając uwagę na ewentualne uszkodzenia, grubość warstwy filcu (martwej materii organicznej), obecność mchu oraz chwastów. Kluczowymi zabiegami wiosennymi są wertykulacja i aeracja, przeprowadzane zazwyczaj w marcu lub kwietniu, gdy trawa zaczyna aktywnie rosnąć. Po tych zabiegach należy zastosować nawóz wiosenny, bogaty w azot, który stymuluje intensywny wzrost zielonej masy. Po nawożeniu trawnik należy obficie podlać. W przypadku występowania mchu lub chwastów, należy je zwalczyć odpowiednimi preparatami lub usunąć ręcznie. Na pustych placach i przerzedzonych miejscach zaleca się wykonanie dosiewki, pamiętając o regularnym podlewaniu młodych siewek. Ostatnim etapem jest pierwsze koszenie, które powinno nastąpić, gdy trawa osiągnie wysokość około 8-10 cm, przy czym nie należy ścinać jej zbyt krótko (zalecana wysokość to 5-6 cm) i zawsze używać ostrych noży kosiarki. Pamiętaj, aby terminy tych prac dostosować do panujących warunków pogodowych w danym regionie.

8

#MuratorOgroduje: Nawożenie trawnika Materiał sponsorowany