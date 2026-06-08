17-letni Błażej zniknął bez śladu. Jest pilny apel policji!

Komisariat Policji w Swarzędzu poszukuje 17-letniego Błażeja Bagadzińskiego. Jak poinformowała poznańska policja, nastolatek wczoraj opuścił dom rodzinny w Swarzędzu, jednak nie powrócił do ośrodka wychowawczego, w którym przebywał.

Od chwili zaginięcia nie nawiązał kontaktu z rodziną ani opiekunami. Według ustaleń policjantów może przebywać na terenie Swarzędza lub Poznania.

Zaginiony ma około 176 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę oraz krótkie blond włosy. W chwili zaginięcia ubrany był w czarne spodnie dresowe, czarną bluzę z napisem „Lacoste” na plecach, bezrękawnik, czarne buty oraz czapkę z daszkiem.

Policjanci apelują do wszystkich osób, które widziały 17-latka lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, o pilny kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Swarzędzu pod numerami telefonów: 47 771 48 00 lub 519 064 573. Informacje można również przekazywać pod numer alarmowy 112.

Każda, nawet z pozoru nieistotna informacja, może okazać się pomocna w odnalezieniu nastolatka.