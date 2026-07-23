Zaskakujący zwrot akcji w sprawie śmiertelnego pobicia 25-letniego strażaka. Co dalej z procesem?

Tragiczna śmierć młodego strażaka

Sprawa wstrząsnęła opinią publiczną w całej Polsce. W czerwcu 2024 roku grupa siedmiu młodych napastników śmiertelnie pobiła 25-letniego strażaka ochotnika przed dyskoteką w miejscowości Wtórek, niedaleko Ostrowa Wielkopolskiego.

Sprawcy poniżej 17. roku życia przed Sądem Rodzinnym

Najmłodszy ze sprawców miał w momencie tragedii zaledwie 14 lat. Z powodu młodego wieku tylko troje napastników, którzy ukończyli 17 lat, stanęło przed sądem karnym. Czworo najmłodszych odpowiadało przed Sądem Rodzinnym w Ostrowie Wielkopolskim. W marcu ubiegłego roku sąd ten uznał ich za winnych udziału w bójce ze skutkiem śmiertelnym. Trzech sprawców trafiło do młodzieżowych ośrodków wychowawczych (do 18. roku życia), a najstarszy z tej grupy do okręgowego ośrodka wychowawczego, gdzie miał przebywać do ukończenia 19. roku życia.

Wyrok kaliskiego sądu na starszych oprawców i apelacja

Trzech najstarszych napastników stanęło przed Sądem Okręgowym w Kaliszu pod koniec marca 2025 roku.

W listopadzie, po trwającym siedem miesięcy procesie, zapadł nieprawomocny wyrok. Kacper S., Adam B. oraz Mateusz S. zostali skazani na 4,5 roku pozbawienia wolności. Dodatkowo, sąd nałożył na każdego z nich obowiązek zapłaty 10 tysięcy złotych nawiązki na rzecz rodziny zmarłego 25-latka.

Wyrok nie usatysfakcjonował ani prokuratora, który domagał się surowszych kar, ani obrońców, wnioskujących o złagodzenie wyroku.

Sąd w Łodzi odracza rozprawę i żąda uzupełnień

W związku ze złożonymi apelacjami sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Ten zadecydował dzisiaj o odroczeniu rozprawy i odesłaniu akt z powrotem do kaliskiego sądu w celu uzupełnienia uzasadnienia wyroku.

O decyzji poinformował Tomasz Szabelski, Rzecznik Prasowy Sądu Apelacyjnego w Łodzi, w rozmowie z Radiem Eska.

Sądu Apelacyjnego w Łodzi, który w czwartek, 23 lipca zdecydował o odroczeniu rozprawy i zwróceniu akt sprawy do Kalisza celem uzupełnienia uzasadnienia wyroku...

...poprzez dokonanie ustaleń faktycznych odnoszących się do indywidualnego zachowania każdego z oskarżonych podczas zdarzenia objętego przypisanym czynem, w szczególności przez: 1. wskazanie, jakie zachowania zostały przypisane każdemu z oskarżonych w poszczególnych fazach zdarzenia; 2. określenie, wobec którego z pokrzywdzonych działał każdy z oskarżonych oraz jakie czynności wobec niego podejmował; 3. wskazanie liczby i rodzaju ciosów przypisanych poszczególnym oskarżonym oraz pokrzywdzonych, którym ciosy te zostały zadane, 4. odtworzenie mechanizmu śmierci Damiana B. W ocenie Sądu odwoławczego, w sprawach dotyczących odpowiedzialności z art. 158 § 3 k.k. ustalenie wspólnego udziału w pobiciu nie zwalnia Sądu z obowiązku przedstawienia indywidualnego przebiegu zachowania każdego ze sprawców. Dopiero takie ustalenia pozwalają ocenić, czy dany oskarżony uczestniczył we wspólnym pobiciu, jaki był zakres jego aktywności oraz czy obejmował swoim przewidywaniem udział w zdarzeniu o przebiegu stwarzającym niebezpieczeństwo skutku określonego w treści art. 158 § 3 k.k. Tym bardziej więc uzasadnienie powinno odzwierciedlać ustalenia, które – według Sądu Okręgowego – wynikają z przeprowadzonej poklatkowej analizy nagrań monitoringu, a których w uzasadnieniu zabrakło.

- informuje Tomasz Szabelski

Oskarżeni zwolnieni z aresztu

Trzej oskarżeni przez rok przebywali w areszcie tymczasowym. Sąd Okręgowy w Kaliszu wypuścił ich na wolność w czerwcu ubiegłego roku, jeszcze w trakcie trwania procesu.