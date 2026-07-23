Wrzucił plecak tory metra na stacji Centrum. Karygodny wybryk 38-latka zakończył się wydaleniem z Polski

Martyna Urban
Martyna Urban
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-07-23 16:27

Poważne opóźnienia i chaos komunikacyjny w stolicy to efekt lekkomyślnego zachowania 38-letniego obywatela Ukrainy, który rzucił plecak na tory pierwszej linii metra. Mężczyzna został deportowany z kraju, a incydent zakończył się gigantycznymi utrudnieniami dla pasażerów i interwencją służb sprawdzających pirotechniczne zagrożenie.

Peron stacji metra z pociągiem i pasażerami. O utrudnieniach w komunikacji przez incydent przeczytasz na SE.
Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Zostawił plecak na torach i uciekł. Ewakuacja i chaos na M1

Poniedziałek, 20 lipca, okazał się wyjątkowo trudny dla podróżujących warszawskim metrem. Na stacji Centrum 38-letni obywatel Ukrainy niespodziewanie zrzucił na torowisko swój plecak, a następnie natychmiast opuścił peron. Ten wybryk spowodował paraliż na trasie M1.

Całe zajście wydarzyło się w momencie największego natężenia ruchu, co przełożyło się na ogromne problemy dla tysięcy osób. Ze względów bezpieczeństwa wstrzymano kursowanie składów na określonym odcinku. Służby zamknęły kilka stacji, a na ulice wyjechały autobusy zastępcze. Priorytetem stało się zbadanie pakunku pod kątem ewentualnej zawartości materiałów wybuchowych.

Ucieczka ze stacji nie zapewniła 38-latkowi bezkarności. Mniej niż godzinę po zdarzeniu, policjanci ujęli go na ulicy Marszałkowskiej. Zgodnie z komunikatami służb, podejrzanego oddano w ręce śledczych w celu ustalenia motywów jego postępowania.

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Surowa kara dla 38-latka. 10 lat zakazu wstępu do strefy Schengen

Na reperkusje lekkomyślnego czynu nie trzeba było długo czekać. W czwartek Piotr Niemiec, reprezentujący Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, przekazał, że ukraiński obywatel uzyskał status osoby niepożądanej w naszym kraju.

Wobec mężczyzny zapadła decyzja nakazująca jego natychmiastowy wyjazd. 38-latek otrzymał dziesięcioletni zakaz przekraczania granic Polski oraz całej strefy Schengen. Po załatwieniu formalności, został eskortowany do przejścia granicznego i odesłany do ojczyzny.

Wydarzenia ze stacji Centrum udowadniają, że z pozoru trywialne zachowanie jest w stanie sparaliżować kluczową arterię komunikacyjną w stolicy. Służby zawsze muszą zakładać najgorszy scenariusz, dlatego weryfikacja pozostawionego bagażu było absolutną koniecznością. Dzięki szybkiej akcji mundurowych sprawca nie uniknął odpowiedzialności.

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