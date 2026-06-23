Rabat czeka. Letnie wyjazdy mogą być tańsze

Naprzeciw kierowcom wychodzi Circle K, który do końca lipca utrzymuje obniżkę ceny paliwa. Przy zatankowaniu paliwa na stacji można skorzystać z obniżki na paliwa premium w wysokości -35 gr/l, przy paliwach standardowych -30 gr/l, natomiast przy LPG -10 gr/l. Klienci co tydzień w aplikacji będą otrzymywali kupony do wykorzystania w trakcie letnich wizyt na stacjach sieci.

Kierowcy, którzy zatankują raz, oszczędzają między 17 a 20 zł - jeśli natomiast wykorzystają więcej letnich kuponów od Circle K w nadchodzących tygodniach, to w ich portfelu zostaje kwota, za którą można już zjeść dobry obiad na trasie lub kupić bilety wstępu do teatru, muzeum czy parku rozrywki w letnich podróży czy dłuższego urlopu.

Autor: Circle K/ Materiały prasowe

Skorzystać z promocji mogą zarówno dotychczasowi, jak i nowi uczestnicy programu lojalnościowego extra. W każdy poniedziałek na klientów będzie czekać kupon do wykorzystania przez cały tydzień. Kupon rabatowy można wykorzystać raz w tygodniu przy tankowaniu wybranego paliwa w ramach jednej transakcji.