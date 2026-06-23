Zamiast zalewać się potem w upały, wypróbuj patent znany w Indiach. Technika Sitali Pranayama w 3 minuty przyniesie ulgę. Sposób na upały

W obliczu zbliżających się rekordowych upałów, szukanie skutecznych metod na ochłodzenie organizmu staje się priorytetem, gdy klimatyzacja jest niedostępna.

Odkryj starożytną indyjską technikę oddechową Sitali Pranayama, która w zaledwie 3 minuty potrafi schłodzić ciało i uspokoić umysł.

Nie pozwól, by upał odebrał Ci komfort – poznaj ten niezwykły patent i poczuj natychmiastową ulgę bez wychodzenia z domu!

Jak się ochłodzić w upalny dzień? Sposoby na przetrwanie wysokich temperatur w Polsce

Choć na lato czekaliśmy z zapartym tchem, a upały w Polsce dopiero się rozkręcają, to już wiele osób źle je znosi i szuka skutecznego sposobu, który pomoże im przetrwać ten czas i pozwoli szybko się ochłodzić. Warto pamiętać, że z zgodnie z prognozami w najbliższych dniach upały w Polsce sięgną zenitu. Dlatego warto dowiedzieć się co zrobić, aby te wysokie temperatury przetrwać. Wiadomo, ze najłatwiejszym sposobem na ochłodzenie się w upalny dzień jest klimatyzacja. Jednak ze względu na koszt, nie każdy może pozwolić sobie na jej montaż. Jak się ochłodzić w upalne dni? Przede wszystkim powinno się pić co najmniej 3 litry wody dziennie. Odpowiednie nawodnienie to podstawa, aby organizm mógł radzić sobie z wysokimi temperaturami. Poza tym znakomitym trikiem jest trzymanie kremów i balsamów do ciała w lodówce. Schłodzony kosmetyk nałożony na ciało po kąpieli przyniesie ukojenie. Popularnym sposobem na ochłodzenie ciała jest spanie pod wilgotnym ręcznikiem, który zapewni ci chłód przez całą noc.

Zamiast zalewać się potem w upały, wypróbuj patent znany w Indiach. Te 3 minuty przyniosą ulgę

Jest jeszcze jeden, znany niewielu osobom sposób na ochłodzenie się w upalne dni. Metoda indyjska opiera się na odpowiednim oddechu, który schładza całe ciało, a dodatkowo uspokaja umysł i emocje. Sitali albo shitali pranayama to krótkie ćwiczenie oddechowe zwane chłodzącym oddechem. Wystarczą zaledwie 3 minuty, aby poczuć ulgę. Przybierz wygodną pozycję z prostym kręgosłupem. Ułóż język w kształt rurki i weź powolny wdech, wciągając powietrze do brzucha. Przy tym naśladuj głos węza z syczącym "ssss", przełknij i zrób wydech nosem. Oddychaj w skupieniu przez 3 minuty. Regularne wykonywanie sitali rano i wieczorem oczyszcza organizm, wątrobę, układ krwionośny, poprawia trawienie, relaksuje, ułatwia zasypianie.

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