Masz dość nieprzyjemnego zapachu z toalety? Ten prosty trik z kuchni zneutralizuje fetor w kilka minut

Nawet w regularnie sprzątanej łazience może pojawić się uciążliwy zapach z toalety, którego pochodzenie nie jest łatwe do ustalenia.

Sprawdź niezwykle efektywny domowy patent, pozwalający w krótkim czasie zneutralizować drażniące aromaty.

Opanuj ten nieskomplikowany trik i przekonaj się, w jaki sposób przywrócić świeżość w WC bez użycia żrącej chemii.

Idealnie wysprzątana łazienka nie daje gwarancji świeżego zapachu w toalecie. Drażniący odór często wydobywa się z samego odpływu, zanieczyszczeń ukrytych w trudno dostępnych zakamarkach lub osadu wewnątrz muszli. Kłopotliwy potrafi być również syfon. Gdy znajdująca się w nim woda nie stanowi szczelnej zapory, wyziewy z rur kanalizacyjnych przenikają do wnętrza łazienki. W takich przypadkach rutynowe czyszczenie niewiele pomoże. Zdarza się jednak, że powód jest o wiele banalniejszy. Wystarczą niedomyte resztki preparatów czyszczących, stary osad czy po prostu niedokładnie wyszorowana muszla, by w pomieszczeniu unosił się nieprzyjemny aromat. Na szczęście jest niezawodny sposób na to zjawisko.

Sprawdzony sposób na nieprzyjemny zapach z toalety. Wystarczy kilka łyżeczek

Gdy toaleta lśni czystością, a wciąż czuć z niej nieprzyjemne wonie, warto sięgnąć po genialny patent z mieloną kawą. Wystarczy wsypać kilka łyżeczek najzwyklejszej, drobno zmielonej kawy prosto do muszli. Po odczekaniu kilkunastu minut całość spłukujemy wodą. Mocny, naturalny aromat kawy doskonale maskuje brzydkie zapachy z kanalizacji. Pamiętajmy jednak, że to rozwiązanie służy raczej do błyskawicznego odświeżenia powietrza, a nie do usunięcia faktycznej przyczyny uciążliwego smrodu. Należy przy tym zachować zdrowy rozsądek i umiar. Wsypywanie nadmiernej ilości kawy lub grubych fusów grozi zatkaniem odpływu. Jeżeli zauważymy, że woda w toalecie zaczyna spływać wolniej, natychmiast zrezygnujmy z tego zabiegu.

Kawa to nie wszystko. Jak zapobiegać pojawianiu się nieprzyjemnego zapachu z toalety?

W sytuacji, gdy nieprzyjemny zapach notorycznie powraca, ciągłe zagłuszanie go zapachem kawy czy sklepowymi sprayami mija się z celem. Dwie czy trzy łyżeczki kawy to świetny trik na doraźne odświeżenie łazienki. Chociaż intensywna woń sprytnie ukrywa smród, to jednak nie może zastąpić gruntownego mycia i znalezienia prawdziwego źródła kłopotów. Jeżeli mimo częstego szczotkowania muszli fetor wciąż wraca, musimy zlokalizować jego punkt zapalny.

Wyeliminowanie problemu może wymagać niezwykle skrupulatnego umycia samej muszli, odpływu oraz wszystkich zakamarków wokół sedesu. Jeżeli po tych zabiegach zapach kanalizacji wciąż wyraźnie unosi się w powietrzu, bardzo możliwe, że mamy do czynienia z awarią instalacji, a wówczas najlepszym rozwiązaniem będzie wezwanie na miejsce doświadczonego hydraulika.

Jak ułatwić sobie sprzątanie? Plac Zabaw odc. 10

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