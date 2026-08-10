Potężny wybuch Etny! Całkowicie wstrzymano przyloty na Sycylię

Erupcja Etny we Włoszech. Lotnisko w Katanii wstrzymuje przyloty

Europejski wulkan znów daje się we znaki turystom zmierzającym na południe Włoch! W poniedziałkowy poranek zablokowano wszelkie przyloty w porcie lotniczym Katania na wschodnim wybrzeżu Sycylii. Według komunikatów wydanych przez spółkę zarządzającą portem (SAC) ograniczenia w ruchu lotniczym będą obowiązywać co najmniej do godziny 17:00. Przyczyną paraliżu są kłęby pyłu wulkanicznego wyrzucane przez krater. Położony tuż obok miasta wulkan należy do najbardziej czynnych na kuli Ziemi, a jego wybuchy regularnie dezorganizują pracę lotniska. Tymczasem port w Katanii to główny węzeł komunikacyjny na wyspie. Nawet krótkotrwałe zamknięcie przestrzeni powietrznej uderza w plany wielu tysięcy osób.

Strumienie lawy na zboczach wulkanu. Najwyższy stopień ostrzeżenia

Zarządcy sycylijskiego lotniska apelują do podróżnych o sprawdzanie statusu lotów przed opuszczeniem domu. Przedstawiciele SAC podkreślili, że pasażerowie muszą kontaktować się z przewoźnikami przed wyruszeniem na terminal. Ewentualne wznowienie ruchu zależy wyłącznie od tego, jak będzie zachowywać się Etna i w którym kierunku zawieje wiatr.

Według raportu Włoskiego Instytutu Geofizyki i Wulkanologii (INGV) w trakcie erupcji uwolniły się liczne potoki rozgrzanej lawy ze szczelin położonych na wysokości od 2360 do 2750 metrów nad poziomem morza. W efekcie na górskich zboczach powstały duże lawowe rozlewiska. Z powodu wyrzutu pyłów obowiązuje czerwony alert dla ruchu powietrznego. Wszystkie osoby wybierające się na wschodnią Sycylię muszą śledzić informacje od swoich linii lotniczych, bo sytuacja jest dynamiczna.

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Aswolk van de vulkaan Etna legt aankomsten op de luchthaven van Catania op Sicilië stil.De Etna, die hoog boven de oostkust van Sicilië uittorent, is een van de meest actieve vulkanen ter wereld en zorgt regelmatig voor verstoringen in het luchtverkeer op Catania, de… pic.twitter.com/XYIPT8chDQ— Joop Soesan 🇮🇱🇳🇱 (@JoopSoesan) August 10, 2026

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