Potężny wybuch Etny! Całkowicie wstrzymano przyloty na Sycylię

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-08-10 11:00

Sycylijska Etna znów dała o sobie znać, mocno komplikując plany podróżnych. W poniedziałek całkowicie wstrzymano przyloty do Katanii. Przyczyną jest gęsty popiół wulkaniczny w powietrzu. Kłopoty mają potrwać co najmniej do późnego popołudnia.

Erupcja Etny nad sycylijskim miastem, na miniaturze zbliżenie na lawę. O paraliżu lotniska przeczytasz na SE.
Autor: Fotolapissable/ Shutterstock

Erupcja Etny we Włoszech. Lotnisko w Katanii wstrzymuje przyloty

Europejski wulkan znów daje się we znaki turystom zmierzającym na południe Włoch! W poniedziałkowy poranek zablokowano wszelkie przyloty w porcie lotniczym Katania na wschodnim wybrzeżu Sycylii. Według komunikatów wydanych przez spółkę zarządzającą portem (SAC) ograniczenia w ruchu lotniczym będą obowiązywać co najmniej do godziny 17:00. Przyczyną paraliżu są kłęby pyłu wulkanicznego wyrzucane przez krater. Położony tuż obok miasta wulkan należy do najbardziej czynnych na kuli Ziemi, a jego wybuchy regularnie dezorganizują pracę lotniska. Tymczasem port w Katanii to główny węzeł komunikacyjny na wyspie. Nawet krótkotrwałe zamknięcie przestrzeni powietrznej uderza w plany wielu tysięcy osób.

Strumienie lawy na zboczach wulkanu. Najwyższy stopień ostrzeżenia

Zarządcy sycylijskiego lotniska apelują do podróżnych o sprawdzanie statusu lotów przed opuszczeniem domu. Przedstawiciele SAC podkreślili, że pasażerowie muszą kontaktować się z przewoźnikami przed wyruszeniem na terminal. Ewentualne wznowienie ruchu zależy wyłącznie od tego, jak będzie zachowywać się Etna i w którym kierunku zawieje wiatr.

Według raportu Włoskiego Instytutu Geofizyki i Wulkanologii (INGV) w trakcie erupcji uwolniły się liczne potoki rozgrzanej lawy ze szczelin położonych na wysokości od 2360 do 2750 metrów nad poziomem morza. W efekcie na górskich zboczach powstały duże lawowe rozlewiska. Z powodu wyrzutu pyłów obowiązuje czerwony alert dla ruchu powietrznego. Wszystkie osoby wybierające się na wschodnią Sycylię muszą śledzić informacje od swoich linii lotniczych, bo sytuacja jest dynamiczna.

Sonda
Czy widziałeś kiedyś na własne oczy wybuch wulkanu?
Co wiesz o włoskich gwiazdach muzyki?
Pytanie 1 z 10
Który z tych duetów wydał przebój "Felicità"?
Poszukiwacze odkrywają tajemnicę wulkanu w Lubaniu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WULKAN ETNA
ETNA
WYBUCH WULKANU