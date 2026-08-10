Atak gryzących ryb! Horror na rajskiej plaży. "Dosłownie ciekła nam krew"

O przerażających incydentach informuje między innymi brytyjski "Daily Mail". Na dwóch bardzo popularnych plażach uwielbianej przez turystów Majorki dochodzi do ataków małych rybek. Wczasowicze, udający się w tamte rejony, zostali ostrzeżeni. "Na plażach Illetas i Cala Comtessa w gminie Calvia grupy ludzi zostały pogryzione przez małe ryby" - czytamy. Rybki są niepozorne. Jedna z "ofiar" ataku tak opisała spotkanie z rybami: "Wyglądały, jakby miały po dwa zęby i gryzły nas w nogi. Wyglądały, jakby piły naszą krew. Krew ciekła nam po nogach".

"Grupy ludzi w wodzie skakały i uciekały"

Hiszpański serwis informacyjny "Majorca Daily Bulletin" przypomina, że to nic nowego i do podobnych incydentów dochodziło tam już w 2023 roku. Jeden z plażowiczów powiedział portalowi: "Atakujące ryby wróciły do ​​wód Majorki. Widziałem to na własne oczy w sobotę w Illetas. Grupy ludzi skakały, gdy były podgryzane, a nawet kąsane przez małe ryby".

Czy ugryzienia tych ryb mogą być niebezpieczne?

Co na to eksperci? "Nie ma żadnych badań na ten temat, ale przyczyną tego zjawiska może być wyższa temperatura wody. A co za tym idzie młodsze ryby są mniej wystraszone, gdy są bardziej głodne, co latem jest konsekwencją wzrostu temperatury w ich naturalnym środowisku" – powiedział Ron Farage, zastępca kuratora w Palma Aquarium, w wywiadzie dla hiszpańskiego "Ultima Hora". Jednocześnie zapewnił, że ryby, które kąsają turystów nie są jadowite.

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