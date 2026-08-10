Brad Pitt i Jennifer Aniston odnowili kontakt! Tajne spotkania ujawnione

Sensacyjne doniesienia "Daily Mail". Jennifer Aniston i Brad Pitt znowu mają ze sobą kontakt

Jennifer Aniston i Brad Pitt byli kiedyś złotą parą showbiznesu. Ich małżeństwo rozpadło się w 2005 roku, plotkował o tym wtedy cały świat. Sytuację zaogniał fakt, że hollywoodzki amant odszedł wówczas do Angeliny Jolie. Z biegiem lat relacje między Pittem a Jolie drastycznie się pogorszyły, co skłoniło fanów dawnej pary do snucia teorii o ponownym zejściu się Aniston i Pitta. Ostatnie rewelacje sugerują, że aktorzy faktycznie odnowili znajomość! Jak donosi "Daily Mail", gwiazdorski duet systematycznie ociepla swoje relacje. Podobno kluczowy moment miał miejsce w 2020 roku podczas rozdania nagród SAG. Sieć obiegły wówczas zdjęcia, na których widać, jak dawni małżonkowie z uśmiechem wymieniają uprzejmości. Według brytyjskiego dziennika to właśnie tam przekazali sobie nowe numery telefonów, a niedługo później aktor napisał wiadomość jako pierwszy.

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Brad Pitt był widywany w posiadłości byłej żony. Odwiedzał ją też na planie zdjęciowym

To jednak nie koniec rewelacji. Jak twierdzi osoba z otoczenia ekipy realizującej "The Morning Show", gwiazdor pojawiał się na planie drugiego sezonu produkcji nawet w cotygodniowych odstępach. Aktor miał podjeżdżać bezpośrednio pod przyczepę Jennifer Aniston, a tam para jadła lunch sam na sam. Z ustaleń "Daily Mail" wynika też, że celebryta gościł w prywatnej rezydencji byłej partnerki, starając się unikać paparazzich. Pomimo tych zażyłych kontaktów, informatorzy portalu stanowczo zaprzeczają, jakoby uczucie między tym dwojgiem na nowo zapłonęło. Zaznaczają, że to wyłącznie przyjaźń, zwłaszcza że oboje układają sobie życie u boku innych osób. Brad Pitt spotyka się obecnie z Ines de Ramon, a serce Aniston zdobył Jim Curtis.

Jennifer Aniston and Brad Pitt secretly 'talking again': Intimate details of weekly trailer 'lunch dates'... private visits to her home... and who made the first move https://t.co/KNhSbe9oU6— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 9, 2026

Z czego zasłynęła Jennifer Aniston? Kultowa rola w serialu i skomplikowane życie uczuciowe

Jennifer Aniston zawdzięcza swoją ogromną popularność przede wszystkim kreacji Rachel Green w serialu "Przyjaciele". Aktorka ma na koncie także liczne występy w filmach, z których zdecydowana większość to komedie romantyczne. W przeszłości stawała na ślubnym kobiercu z Justinem Theroux (2015-2017) oraz Bradem Pittem (2000 - 2005). Ten drugi zakończył ich relację, by związać się z Angeliną Jolie, którą poznał podczas kręcenia filmu "Pan i pani Smith". Ich relacja przetrwała kilkanaście lat, mają sześcioro dzieci, część adoptowanych, część biologicznych. Ślub wzięli w 2014 roku, jednak już dwa lata później Jolie zdecydowała się wnieść pozew o rozwód. Miało to miejsce dokładnie dwanaście lat po ich pierwszym spotkaniu na planie filmowym.

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