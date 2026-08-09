Tajemnicza śmierć 40-letniego Polaka w Chorwacji. Tragedia na półwyspie Istria

Tragedia na półwyspie Istria. 40-letni Polak zmarł podczas nurkowania

Dramatyczne wieści napłynęły z północnej Chorwacji. W piątek, 7 sierpnia, doszło do tragedii w pobliżu miejscowości Medulin na Istrii, która jest bardzo chętnie odwiedzana przez naszych rodaków. To tam 40-letni obywatel Polski stracił życie w trakcie nurkowania. Komenda lokalnej policji poinformowała o zdarzeniu w niedzielnym komunikacie. Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb tuż przed godziną 11:00. Turysta znajdował się na ponad 20-metrowej głębokości, kiedy nagle jego samopoczucie gwałtownie się pogorszyło. Wciąż nie wiadomo, dlaczego tak się stało. Przewieziono Polaka łodzią do zatoki Polje. Na brzegu ratownicy przystąpili do resuscytacji, jednak wszelkie wysiłki okazały się daremne i stwierdzono zgon 40-latka.

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Chorwacja. 40-letni Polak zasłabł na głębokości 20 metrów

Z dostępnych relacji nie wynika, czy zmarłemu towarzyszyli inni nurkowie, czy też przebywał pod wodą w pojedynkę. Policjanci prowadzą dochodzenie. Położony na południu Istrii, w sąsiedztwie Puli Medulin słynie jako doskonała baza wypadowa dla amatorów nurkowania.

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