Papież wezwał do tego i Rosję, i Ukrainę. Jedna prośba dla obu stron

Papież apeluje do Rosji i Ukrainy. „Nadszedł czas, aby przerwać spiralę przemocy”

Leon XIV w niedzielę podczas południowej modlitwy Anioł Pański w Watykanie mówił o wojnie na Ukrainie. Papież zwrócił uwagę na doniesienia o kolejnych ofiarach cywilnych po obu stronach konfliktu. – Ciągle napływają bolesne wiadomości o niewinnych osobach zabitych i rannych w Ukrainie i Rosji. Tragiczne wydarzenia następują jedno po drugim, a wręcz się mnożą, pociągając za sobą coraz więcej ofiar wśród ludności cywilnej, w tym dzieci. Jestem blisko rodzin ofiar, rannych oraz wszystkich, którzy cierpią z powodu trwającego konfliktu – powiedział. Papież wezwał Rosję i Ukrainę do przestrzegania prawa humanitarnego. Zaapelował także o „zaprzestanie przez obie strony ataków obejmujących cele cywilne”. To pierwszy taki apel Leona XIV skierowany do obu stron wojny o przerwanie przemocy.

Leon XIV: "Wojna rodzi jedynie kolejną wojnę i powoduje ogromne cierpienia"

Papież podkreślił, że dalsze działania zbrojne przynoszą kolejne ofiary i nie prowadzą do rozwiązania konfliktu. – Wojna rodzi jedynie kolejną wojnę i powoduje ogromne cierpienia. Nadszedł czas, aby przerwać spiralę przemocy i dać przestrzeń dyplomacji oraz dialogowi, by otworzyć drogę do pokoju – powiedział Leon XIV.

Podczas spotkania z wiernymi papież mówił również o sytuacji w Sudanie. Szczególną uwagę zwrócił na miasto Al-Ubajjid, które od miesięcy jest oblegane przez paramilitarne Siły Szybkiego Wsparcia (RSF). Wojna domowa w Sudanie rozpoczęła się w kwietniu 2023 roku. Armia wierna rządowi walczy z RSF. Według danych ONZ około 14 mln ludzi musiało opuścić swoje domy. Organizacja określa sytuację w Sudanie jako najgorszy kryzys humanitarny na świecie. Leon XIV zaapelował o umożliwienie cywilom bezpiecznego opuszczania terenów objętych walkami oraz o dopuszczenie pomocy humanitarnej. – Wyrażając duchową bliskość z całym narodem, ponawiam apel do władz o zapewnienie korytarzy humanitarnych dla ludności cywilnej. Jednocześnie wzywam wspólnotę międzynarodową do wspierania wysiłków zmierzających do natychmiastowego zawieszenia broni – oświadczył. Na zakończenie papież wezwał wiernych do modlitwy za ludzi cierpiących z powodu wojen, a także o przemianę serc „tych, którzy sieją przemoc” i o pokój.

Sonda Czy Ukraina powinna nadal zabiegać o członkostwo w NATO? Tak, to najlepsza gwarancja bezpieczeństwa Nie, powinna szukać innych sojuszy Trudno powiedzieć

Following the recitation of the Angelus, Pope Leo XIV expresses his concern and closeness for the ongoing violence in Sudan, Ukraine and Russia. He calls for a conversion of hearts “of those who sow violence” and an end to “an ever-growing number of civilian casualities.”…— Vatican News (@VaticanNews) August 9, 2026