Papież wezwał do tego i Rosję, i Ukrainę. Jedna prośba dla obu stron

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-08-09 16:40

Papież Leon XIV zaapelował zarówno do Rosji , jak i do Ukrainy o zaprzestanie ataków na cele cywilne i przestrzeganie prawa humanitarnego. Mówił o rosnącej liczbie zabitych i rannych, wśród których są także dzieci. Podkreślił, że należy przerwać przemoc i dać szansę dyplomacji.

Papież Leon XIV gestykuluje podczas przemówienia. O apelu o pokój w Ukrainie i Rosji przeczytasz na SE.
Autor: Fabrizio Maffei/ Shutterstock

Papież apeluje do Rosji i Ukrainy. „Nadszedł czas, aby przerwać spiralę przemocy”

Leon XIV w niedzielę podczas południowej modlitwy Anioł Pański w Watykanie mówił o wojnie na Ukrainie. Papież zwrócił uwagę na doniesienia o kolejnych ofiarach cywilnych po obu stronach konfliktu. – Ciągle napływają bolesne wiadomości o niewinnych osobach zabitych i rannych w Ukrainie i Rosji. Tragiczne wydarzenia następują jedno po drugim, a wręcz się mnożą, pociągając za sobą coraz więcej ofiar wśród ludności cywilnej, w tym dzieci. Jestem blisko rodzin ofiar, rannych oraz wszystkich, którzy cierpią z powodu trwającego konfliktu – powiedział. Papież wezwał Rosję i Ukrainę do przestrzegania prawa humanitarnego. Zaapelował także o „zaprzestanie przez obie strony ataków obejmujących cele cywilne”. To pierwszy taki apel Leona XIV skierowany do obu stron wojny o przerwanie przemocy.

Leon XIV: "Wojna rodzi jedynie kolejną wojnę i powoduje ogromne cierpienia"

Papież podkreślił, że dalsze działania zbrojne przynoszą kolejne ofiary i nie prowadzą do rozwiązania konfliktu. – Wojna rodzi jedynie kolejną wojnę i powoduje ogromne cierpienia. Nadszedł czas, aby przerwać spiralę przemocy i dać przestrzeń dyplomacji oraz dialogowi, by otworzyć drogę do pokoju – powiedział Leon XIV.

Podczas spotkania z wiernymi papież mówił również o sytuacji w Sudanie. Szczególną uwagę zwrócił na miasto Al-Ubajjid, które od miesięcy jest oblegane przez paramilitarne Siły Szybkiego Wsparcia (RSF). Wojna domowa w Sudanie rozpoczęła się w kwietniu 2023 roku. Armia wierna rządowi walczy z RSF. Według danych ONZ około 14 mln ludzi musiało opuścić swoje domy. Organizacja określa sytuację w Sudanie jako najgorszy kryzys humanitarny na świecie. Leon XIV zaapelował o umożliwienie cywilom bezpiecznego opuszczania terenów objętych walkami oraz o dopuszczenie pomocy humanitarnej. – Wyrażając duchową bliskość z całym narodem, ponawiam apel do władz o zapewnienie korytarzy humanitarnych dla ludności cywilnej. Jednocześnie wzywam wspólnotę międzynarodową do wspierania wysiłków zmierzających do natychmiastowego zawieszenia broni – oświadczył. Na zakończenie papież wezwał wiernych do modlitwy za ludzi cierpiących z powodu wojen, a także o przemianę serc „tych, którzy sieją przemoc” i o pokój.

Sonda
Czy Ukraina powinna nadal zabiegać o członkostwo w NATO?
Co oznacza imię nowego papieża? "Leon XIV" to znak siły i odwagi
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PAPIEŻ
Leon XIV
WOJNA NA UKRAINIE