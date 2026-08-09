Karambol na wyścigu kolarskim w Kijewie Królewskim. Kilkanaście osób rannych, lądował śmigłowiec LPR

Kraksa na trasie wyścigu

Do wypadku doszło tuż przed godziną 11:00, podczas zabezpieczonego przejazdu peletonu. Jak opisuje TVP Bydgoszcz, jeden z kolarzy stracił panowanie nad rowerem, a jadący za nim zawodnicy nie mieli czasu na reakcję. W efekcie na asfalt runęło kilkanaście osób.

Akcja ratunkowa: 6 karetek, LPR i strażacy

Według informacji Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie, w zdarzeniu poszkodowanych zostało 17 osób, a 6 z nich przewieziono do szpitala. U części zawodników stwierdzono ogólne potłuczenia, ale są też poważniejsze obrażenia: złamanie ręki oraz podejrzenie wstrząśnienia mózgu — informuje Radio PiK.

Na miejscu działało kilka zastępów straży pożarnej, które zabezpieczały teren i pomagały ratownikom medycznym. Droga była wyłączona z ruchu, dlatego — jak podkreśla mł. asp. Agnieszka Stankiewicz z policji w Chełmnie — nie wszczęto postępowania w sprawie wypadku drogowego.

Wyścig przerwany

Memoriał Wojciecha Paducha, który wystartował o godz. 10:00, został natychmiast przerwany. Trasa prowadziła przez Kijewo Królewskie, Kijewo Szlacheckie, Szymborno, Płutowo, Dorposz Szlachecki i Kosowiznę. Zawody miały zakończyć się o godz. 14:00, jednak dramatyczne wydarzenia sprawiły, że organizatorzy przerwali wyścig.

Co mówią służby?

Kapitan Kasper Korczak z PSP w Chełmnie w rozmowie z Polskim Radiem PiK podkreśla, że sytuacja była bardzo poważna:

- Poszkodowanych zostało 17 osób, 6 z nich zabrano do szpitala. Większość obrażeń to stłuczenia, ale mamy też złamanie ręki i podejrzenie wstrząśnienia mózgu - informuje policjant.

Trwa ustalanie przyczyn

Choć wstępne informacje wskazują na utratę panowania nad rowerem przez jednego z zawodników, służby nadal analizują dokładny przebieg zdarzenia. Strażacy i policja zabezpieczyli miejsce kraksy, a organizatorzy współpracują z ratownikami.

Czy zdałabyś test na kartę rowerową? Pytanie 1 z 10 Droga dla rowerów to: droga dwujezdniowa, na której nie ma skrzyżowań droga lub jej część, przeznaczona do ruchu rowerów jedno oraz wielośladowych. Następne pytanie