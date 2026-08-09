Karambol na wyścigu kolarskim w Kijewie Królewskim. Kilkanaście osób rannych, lądował śmigłowiec LPR

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-08-09 13:25

Groźna kraksa przerwała XXI Memoriał im. Wojciecha Paducha. Na trasie wyścigu w Kijewie Królewskim doszło do masowego zderzenia kolarzy. Według najnowszych ustaleń służb rannych zostało 17 zawodników, a kilka osób trafiło do szpitala. Na miejscu pracowało aż 6 karetek, śmigłowiec LPR oraz 6 zastępów straży pożarnej.

Dłonie kolarza trzymające kierownicę roweru podczas jazdy w peletonie. O wypadku w Kijewie Królewskim przeczytasz w SE.
Autor: Stefan Schurr/ Shutterstock

Kraksa na trasie wyścigu

Do wypadku doszło tuż przed godziną 11:00, podczas zabezpieczonego przejazdu peletonu. Jak opisuje TVP Bydgoszcz, jeden z kolarzy stracił panowanie nad rowerem, a jadący za nim zawodnicy nie mieli czasu na reakcję. W efekcie na asfalt runęło kilkanaście osób.

Akcja ratunkowa: 6 karetek, LPR i strażacy

Według informacji Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie, w zdarzeniu poszkodowanych zostało 17 osób, a 6 z nich przewieziono do szpitala. U części zawodników stwierdzono ogólne potłuczenia, ale są też poważniejsze obrażenia: złamanie ręki oraz podejrzenie wstrząśnienia mózgu — informuje Radio PiK.

Na miejscu działało kilka zastępów straży pożarnej, które zabezpieczały teren i pomagały ratownikom medycznym. Droga była wyłączona z ruchu, dlatego — jak podkreśla mł. asp. Agnieszka Stankiewicz z policji w Chełmnie — nie wszczęto postępowania w sprawie wypadku drogowego.

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Wyścig przerwany

Memoriał Wojciecha Paducha, który wystartował o godz. 10:00, został natychmiast przerwany. Trasa prowadziła przez Kijewo Królewskie, Kijewo Szlacheckie, Szymborno, Płutowo, Dorposz Szlachecki i Kosowiznę. Zawody miały zakończyć się o godz. 14:00, jednak dramatyczne wydarzenia sprawiły, że organizatorzy przerwali wyścig.

Co mówią służby?

Kapitan Kasper Korczak z PSP w Chełmnie w rozmowie z Polskim Radiem PiK podkreśla, że sytuacja była bardzo poważna:

- Poszkodowanych zostało 17 osób, 6 z nich zabrano do szpitala. Większość obrażeń to stłuczenia, ale mamy też złamanie ręki i podejrzenie wstrząśnienia mózgu - informuje policjant.

Trwa ustalanie przyczyn

Choć wstępne informacje wskazują na utratę panowania nad rowerem przez jednego z zawodników, służby nadal analizują dokładny przebieg zdarzenia. Strażacy i policja zabezpieczyli miejsce kraksy, a organizatorzy współpracują z ratownikami.

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