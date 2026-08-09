Karambol na wyścigu kolarskim w Kijewie Królewskim. Kilkanaście osób rannych, lądował śmigłowiec LPR

Spis treści
Kraksa na trasie wyścigu
Do wypadku doszło tuż przed godziną 11:00, podczas zabezpieczonego przejazdu peletonu. Jak opisuje TVP Bydgoszcz, jeden z kolarzy stracił panowanie nad rowerem, a jadący za nim zawodnicy nie mieli czasu na reakcję. W efekcie na asfalt runęło kilkanaście osób.
Akcja ratunkowa: 6 karetek, LPR i strażacy
Według informacji Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie, w zdarzeniu poszkodowanych zostało 17 osób, a 6 z nich przewieziono do szpitala. U części zawodników stwierdzono ogólne potłuczenia, ale są też poważniejsze obrażenia: złamanie ręki oraz podejrzenie wstrząśnienia mózgu — informuje Radio PiK.
Na miejscu działało kilka zastępów straży pożarnej, które zabezpieczały teren i pomagały ratownikom medycznym. Droga była wyłączona z ruchu, dlatego — jak podkreśla mł. asp. Agnieszka Stankiewicz z policji w Chełmnie — nie wszczęto postępowania w sprawie wypadku drogowego.
Wyścig przerwany
Memoriał Wojciecha Paducha, który wystartował o godz. 10:00, został natychmiast przerwany. Trasa prowadziła przez Kijewo Królewskie, Kijewo Szlacheckie, Szymborno, Płutowo, Dorposz Szlachecki i Kosowiznę. Zawody miały zakończyć się o godz. 14:00, jednak dramatyczne wydarzenia sprawiły, że organizatorzy przerwali wyścig.
Co mówią służby?
Kapitan Kasper Korczak z PSP w Chełmnie w rozmowie z Polskim Radiem PiK podkreśla, że sytuacja była bardzo poważna:
- Poszkodowanych zostało 17 osób, 6 z nich zabrano do szpitala. Większość obrażeń to stłuczenia, ale mamy też złamanie ręki i podejrzenie wstrząśnienia mózgu - informuje policjant.
Trwa ustalanie przyczyn
Choć wstępne informacje wskazują na utratę panowania nad rowerem przez jednego z zawodników, służby nadal analizują dokładny przebieg zdarzenia. Strażacy i policja zabezpieczyli miejsce kraksy, a organizatorzy współpracują z ratownikami.