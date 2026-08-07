Czy Rosja napadnie na Polskę? Jasnowidz Jackowski nie pozostawia złudzeń

Grzegorz Kluczyński
Konsultacja: Grzegorz Kluczyński
Mariusz Korzus
2026-08-07 19:02

Krzysztof Jackowski jest pewny. Mówi, że nie mamy się czego bać. Rosja nas nie zaatakuje. Mówi, że Putin będzie nadal prowokował ale nie po to aby nas zaatakować ale pokazać jaki jest słaby sojusz NATO. Rosja tak jak Polskę będzie prowokować kraje bałtyckie i Rumunie.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski z przymkniętymi oczami i uniesioną dłonią. O wizji braku ataku Rosji przeczytasz na SE.
Autor: Piotr Lampkowski / Super Express, Shutterstock

Jasnowidz Jackowski mówi o ataku Rosji

Jasnowidz z Człuchowa nie pozostawia złudzeń. Rosja nie zaatakuje Polski.

- Ja 22 lipca wziąłem do ręki zdjęcie Siergieja Ławrowa. I wtedy zobaczyłem jak do Polski coś wlatuje. Na swoim kanale na YouTube ja o tym mówiłem. Mówiłem, że coś wleci. To było za nim ta rosyjska rakieta spadła. To mi przypomnieli ci którzy śledzą mój kanał - mówi "Super Expressowi" Krzysztof Jackowski.

Przepowiedział pandemię, teraz ostrzega przed Ebolą

Jackowski przepowiedział upadek banków. Podał konkretną datę. Przepowiedział pandemię. Kilka lat temu mówił, że czeka nas trzecia wojna światowa. Teraz ostrzega przed Ebolą która ma zawitać do Europy.

- Ja nie zawsze potrafię zrozumieć swoje wizje - mówił nie raz dziennikarzom "Super Expressu".

Jackowski mówi, że trzecia wojna światowa już trwa. Zawsze powtarzał, że będą dwie wojny. Jedna na Ukrainie.

- I to będzie mała wojna. Taka regionalna - mówił wielokrotnie. - Druga wojna będzie na bliskim wschodzie. Ona wymknie się spod kontroli - ostrzegał.

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"Prowokacje będą się zdarzać"

Teraz po tym jak do naszego kraju wleciała rosyjska rakieta spytaliśmy się Jackowskiego czy Rosja na nas napadnie

- Nie, Rosja na nas nie napadnie. Ona nie ma takiego zamiaru. Putin nie chce skończyć wojny na Ukrainie. On wie, że czym dłużej ona trwa to on więcej dostanie. Natomiast takie prowokacje tak jak z tą rakietą będą się zdarzać. I to Rosja będzie robić świadomie. Takie samo będzie prowokować kraje bałtyckie i Rumunię. Rosja będzie to robić po to aby pokazać słabość NATO - mówi Jackowski.

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