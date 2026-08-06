Pogoda w Bydgoszczy: 7-9 sierpnia

Mieszkańcy Bydgoszczy mogą spodziewać się weekendu z dynamicznie zmieniającą się aurą. Pogoda pokaże dwa zupełnie różne oblicza – od pochmurnego i dość chłodnego piątku po niemal letnią, słoneczną niedzielę. Najważniejszą informacją jest brak opadów, co ułatwi planowanie wolnego czasu. Kluczowa okaże się jednak rosnąca z dnia na dzień temperatura, która pod koniec weekendu osiągnie swoje maksimum.

Pochmurny piątek na start

Weekend rozpocznie się w Bydgoszczy pod znakiem gęstych chmur. W piątek, 7 sierpnia, niebo przez cały dzień będzie w znacznym stopniu zasłonięte, co ograniczy ilość słońca. Mimo to termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą przyjemne 23 stopnie Celsjusza. Noc będzie jednak chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 15°C. Warto też zwrócić uwagę na wiatr, który będzie najsilniejszy w ten weekend, osiągając prędkość około 4 m/s.

Sobota przyniesie przełom i słońce

Prawdziwa zmiana pogody nadejdzie w sobotę. Już od rana 8 sierpnia nad Bydgoszczą zapanuje bezchmurne niebo, które utrzyma się do wieczora. Słoneczna aura sprawi, że odczucie temperatury będzie przyjemne, choć maksymalna wartość na termometrach pozostanie na podobnym poziomie co w piątek, czyli około 23°C. Noc z soboty na niedzielę zapowiada się jednak na najchłodniejszą w ten weekend – słupki rtęci spadną do zaledwie 12 stopni. Wiatr osłabnie, wiejąc z prędkością nieprzekraczającą 3 m/s.

Słoneczna i ciepła niedziela

Niedziela, 9 sierpnia, będzie zdecydowanie najcieplejszym i najprzyjemniejszym dniem weekendu w Bydgoszczy. Pogoda utrzyma słoneczny, bezchmurny charakter z soboty, ale temperatura wyraźnie wzrośnie. W ciągu dnia termometry pokażą nawet 27 stopni Celsjusza, co stworzy idealne warunki do wypoczynku na świeżym powietrzu. Noc również będzie cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą minimalną na poziomie około 13°C. Wiatr stanie się niemal nieodczuwalny, osiągając prędkość poniżej 2 m/s.

Jak spędzić taki weekend w Bydgoszczy?

Zmienna aura zachęca do dopasowania planów do warunków. Piątkowe zachmurzenie, mimo braku deszczu, może sprzyjać aktywnościom wewnątrz budynków lub spacerom, które nie wymagają słonecznej pogody. Z kolei sobota i niedziela to idealny czas na pełne wykorzystanie uroków miasta na zewnątrz. Bezchmurne niebo i rosnąca temperatura stworzą doskonałe warunki do wyjścia do parków, na dłuższe spacery nad wodą czy rowerowe wycieczki. Szczególnie niedziela, z temperaturą sięgającą 27 stopni, będzie idealna na spotkania z bliskimi w plenerze i cieszenie się letnią atmosferą.

Dane pogodowe: OpenWeather