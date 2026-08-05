Jasnowidz Jackowski ujrzał pogodę w Polsce. Plany urlopowe do wymiany. Jest konkret

Mariusz Korzus
eitor
2026-08-05 5:18

Przepowiednie słynnego jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego (64 l.) w sprawie pogody w lipcu sprawdziły się. Teraz wróżbita z Człuchowa zdradził reporterowi "Super Expressu", kiedy w Polsce będzie normalne lato i kiedy najlepiej wziąć urlop, by dobrze wypocząć. Dla wielu wizja Jackowskiego będzie ogromnym zaskoczeniem.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski gestykuluje palcami podczas rozmowy o pogodzie, o której przeczytasz na SE.
Autor: Archiwum serwisu

Rekord ciepła w naszym kraju

Pod koniec czerwca w Polsce padł rekord ciepła. Słupki rtęci pokazały 40,5 stopnia Celsjusza na terenie naszego kraju. Potem stało się coś, czego nawet najstarsi górale się nie spodziewali. Lipiec był chłodny i deszczowy. Był zdecydowanie zimniejszy, niż w ostatnich latach. Polacy nie są przyzwyczajeni do takich warunków i nerwowo kręcili głową. Tymczasem pogoda miała kolejne niespodzianki. Gdy rozpoczął się sierpień, znów do Polski napłynęły afrykańskie upały. Odpoczywać w takich okolicznościach przyrody nie jest łatwo. Czy jest szansa na pozytywne zmiany? O to reporter "Super Expressu" zapytał słynnego jasnowidza z Człuchowa, Krzysztofa Jackowskiego.

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Jasnowidz Jackowski wskazuje, kiedy pogoda się unormuje. Konkretna data

Jak się okazało, tropikalne upały z początku sierpnia to bynajmniej nie jest koniec. Po ataku żaru z nieba nagle ma przyjść potężne ochłodzenie. Jasnowidz Krzysztof Jackowski już wie, kiedy w naszym kraju wreszcie będziemy się cieszyć normalnym latem. Słowa słynnego wróżbity mogą wpłynąć na plany urlopowe Polaków.

- Dopiero ok. 20 sierpnia w Polsce pogoda się unormuje. Wtedy zacznie się takie prawdziwe polskie lato, czyli temperatura od 24 do 26 stopni. Idealna na odpoczynek. I takie lato - z taką temperaturą - utrzyma się aż do 15 września - zapewnia Jackowski w rozmowie z dziennikarzem "SE".

Z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że nieznośny skwar zostanie z Polakami przynajmniej do 6 sierpnia. Kolejny weekend przyniesie gorące wartości, połączone z burzami. Do analiz meteorologów i ostrzeżeń będziemy wracać w oddziałach "Super Expressu".

Zobacz galerię ze zdjęciami: Tak mieszka jasnowidz Jackowski. Wielu się zdziwi!

Tak mieszka jasnowidz Jackowski
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KRZYSZTOF JACKOWSKI
POGODA W POLSCE