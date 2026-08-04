Anna Mucha wprost: "świat zwariował"! Poszło o... akcesoria do toalety

Celebryci wielokrotnie zaskakiwali nas swoimi wypasionymi akcesoriami czy dekoracjami w domach. Influencerka Andziaks przycinała nożyczkami makaron, by zmieścił się w ozdobnym pojemniku za 150 złotych, Daniel Radcliffe, czyli filmowy Harry Potter, zapłacił 17 tysięcy dolarów za spersonalizowany materac, a aktorka Gwyneth Paltrow wydała bajońskie sumy na ręcznie robione tapety. Nie takie numery jednak u Anny Muchy. Ostatnio gwiazda oburzyła się, widząc w sieci luksusowe szczotki do toalet.

Anna Mucha oburzona drogimi szczotkami do toalety

Aktorka z wieloletnim stażem, znana m.in. z serialu "M jak miłość", postanowiła wyposażyć swoją toaletę przez internetowe zakupy. Rozpoczęła poszukiwania szczotki do czyszczenia sedesu, nie spodziewając się, że natrafi w sieci na oferty produktów tego typu za setki, a nawet tysiące złotych. Na swojej instagramowej relacji pokazała kilka stojaków na papier toaletowych wraz ze wspomnianymi szczotkami, których ceny - już po obniżkach - wahają się od 961 do 2472 złotych. Anna Mucha nie omieszkała tego skomentować ze swoim charakterystycznym humorem.

"Promocje się skończyły, boję się, że może mi już nie wystarczyć na papier toaletowy..." - napisała.

"Ja pierdzielę! Świat zwariował! I to w promocji! Nie wiem, może coś jest ze mną nie tak, ale jakoś nie umiałabym wydać prawie 1000 zł na szczotkę do kibla... A Ty? Są granice absurdu" - dodała na kolejnych relacjach.

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Aktorka mieszka w luksusach? Tak mówi o zarobkach

Anna Mucha urządziła swoje wymarzone gniazdko w zabytkowej kamienicy, przekształcając stare mieszkanie w apartament, który łączy tradycję z nowoczesnością. Na pokazanych przez aktorkę kadrach widać drewniane podłogi i dużą liczbę domowych roślin. Przed laty w rozmowie z serwisem ladnydom.pl Mucha przyznała, że lubi przeglądać branżowe magazyny i czerpać inspirację z cenionych projektantów. Jest też jednak fanką komfortu i chętnie kupuje popularne, skandynawskie meble.

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Z kolei w 2024 roku temat finansów poruszyła w programie Kuby Wojewódzkiego. Gdy były partner zapytał ją o kredyty, odpowiedziała przewrotnie, że ma "kredyty zaufania". Nie kryła jednak faktu, że zdarza jej się zarabiać na reklamach w Internecie, a zdobyte w ten sposób środki przeznaczać na swoją działalność w teatrze.

"Zdarza mi się zarabiać na Instagramie, przyjmować różne rzeczy. Robię to, bo mam poczucie, że te pieniądze później dobrze wykorzystuję. Mam świadomość tego, że będąc producentką teatralną, potrzebuję kolejnych pieniędzy" - wyznała.

Anna Mucha oburzona ceną stojaka do toalety pic.twitter.com/O4HxlijMpM— Venek (@Venek__) August 4, 2026

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