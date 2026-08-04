Katarzyna Grochola na planie nowego "Nigdy w życiu". Tłumaczy, że TO NIE KONTYNUACJA

Polacy pokochali film "Nigdy w życiu", który w 2004 roku stał się jednym z największych kinowych hitów po okresie transformacji ustrojowej. Rewolucyjna komedia już na zawsze zapisała w pamięci widzów postać Judyty - redaktorki kobiecego czasopisma, która po porzuceniu przez męża zaczęła nowe życie i zakupiła dom na wsi.

Dziś trwa realizacja nowego "Nigdy w życiu", nad którą uważnie czuwa Katarzyna Grochola - autorka całego cyklu książek, na podstawie których powstały obie ekranizacje. W rozmowie z "Super Expressem" pisarka objaśniła, dlaczego nie ma mowy o "kontynuacji" ani "drugiej części" pierwszego filmu sprzed ponad dwóch dekad.

Katarzyna Grochola czuwa nad kolejnym filmem

Nagrania już ruszyły. "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później" będzie ekranizacją piątej książki z cyklu "Żaby i anioły", którą Katarzyna Grochola wydała wiosną br. 69-letnia pisarka osiągnęła za sprawą "Nigdy w życiu" wielki sukces na polskim rynku wydawniczym, a przekucie pierwszej książki w film w 2004 roku okazało się kolejnym strzałem w dziesiątkę. Dziś Grochola osobiście dogląda realizacji kolejnej ekranizacji, która jednak nie będzie bezpośrednią kontynuacją "Nigdy w życiu".

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Pisarka podkreśla: to nie będzie kontynuacja "Nigdy w życiu"

Autorce bardzo zależy na tym, by wybrzmiało to wyraźnie: "Nigdy w życiu" z 2004 roku było ekranizacją pierwszej części cyklu, natomiast realizowane obecnie "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później" dotyczy części piątej. To oznacza, że na ekranach nie zobaczymy bezpośredniej kontynuacji wydarzeń, które miliony widzów obejrzały w kinach ponad dwie dekady temu.

Katarzyna Grochola wyjaśniła to nam w sercu wydarzeń: na planie filmu w centrum stolicy. Do ikonicznej roli Judyty powróciła tam Danuta Stenka (64 l.) i choć kolejne szczegóły produkcji pozostają na razie owiane tajemnicą, pewne jest jedno: w filmie zobaczymy tych samych bohaterów.

"Po pierwsze, to nie jest kontynuacja ani druga część. Po drugie, to jest piąta książka z cyklu o Judycie. Piąta część 'Nigdy w życiu'. A że ktoś przegapił pozostałe? To już nie moja wina" - podkreśliła dla "Super Expressu" pisarka.

"Jest to kompletnie oddzielny film, a to, że grają ci sami aktorzy… oni nie są jakoś przywiązani do jednej roli. Stenka gra w teatrze, znakomite role w serialu i biega z pistoletem. I nikt nie ma jej za złe, że Judyta biega z pistoletem. Więc ja bym tutaj unikała raczej oświadczeń, że to jest kontynuacja, tylko jest to zupełnie nowy film z moimi bohaterami, których stworzyłam, który dzieje się w określonej rzeczywistości, dobrej rzeczywistości, gdzie panuje miłość, szacunek, życzliwość i tego wszystkim życzę" - dodała.

"Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później" - o filmie

Poza wielkim powrotem Danuty Stenki jako Judyty - szczegóły ekranizacji pozostają zagadką. Musimy jeszcze poczekać, by dowiedzieć się, czy w filmie pojawią się Artur Żmijewski czy Joanna Brodzik. Jak udało się ustalić "Super Expressowi", "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później" ma trafić do kin jesienią 2027 roku.

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