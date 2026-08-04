Zespół Feel pogrążony w żałobie! Nie żyje Błażej Gancarczyk. Miał 39 lat. "Jesteś z nami, tylko po drugiej stronie"

Zmarł Błażej Gancarczyk, realizator dźwięku od lat związany z zespołem Feel oraz Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach. Miał 39 lat. Smutną wiadomość przekazali muzycy Feel na stronie Piotra Kupichy na Instagramie. Wspomnieli o wspólnie przeżytej "przygodzie życia" i zacytowali ważny dla niego tekst.

"Blazej! Do końca życia masz miejsce naszym sercu"

Zespół Feel pogrążył się w żałobie. W mediach społecznościowych muzycy poinformowali o śmierci Błażeja Gancarczyka, który przez lata był częścią ich koncertowego zaplecza. Odpowiadał za realizację dźwięku i techniczną stronę występów grupy, wspierając ją podczas wielu wydarzeń.

Na oficjalnym profilu zespołu pojawił się poruszający wpis pożegnalny. Członkowie Feela podkreślili, że żegnają nie tylko współpracownika, ale przede wszystkim bliskiego przyjaciela.

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszego Przyjaciela. Błażeja Gancarczyka. Blazej! Do konca zycia masz miejsce naszym sercu. Przeżyliśmy razem przygodę zycia. Myśle i myślimy o Tobie bardzo ciepło. Bądź spokojny jesteś z nami tylko po drugiej stronie. Twoja Rodzina Feel. Do Zobaczenia Przyjacielu!!!

Piotr Kupicha i Fell podali także szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych Błażeja Gancarczyka

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 6 sierpnia 2026 r. (czwartek). Ceremonia pożegnalna rozpocznie się o godz. 12:00 w kaplicy cmentarnej w Rybniku przy ul. Rudzkiej 70B. Po ceremonii nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku na Cmentarzu Parafialnym w Leszczynach, ul. Księdza Adolfa Pojdy 104, 44-238 Czerwionka-Leszczyny. Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

"Ożeniłem się ze scena tak jak Billy Joel"

Na końcu postu pożegnalnego dla Błażeja, Kupicha zamieścił poruszający cytat, ważny dla zmarłego przyjaciela.

Ożeniłem się ze scena tak jak Billy Joel. Ona zawsze ze mną grała, rozumiałem ją, gitara często mi płakała tak jak Emma Stone

Błażej Gancarczyk był mocno związany z lokalnym ośrodkiem kultury

Błażej Gancarczyk był związany nie tylko z zespołem Feel, ale również z Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach. Pochodzący z tego miasta realizator przez siedem lat pracował w miejscowym ośrodku kultury. Z CKE był związany w latach 2013–2020 i należał do osób, które od początku tworzyły techniczne zaplecze nowo otwartej sali widowiskowej.

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Aleksander Biela, kierownik artystyczny Centrum Kulturalno-Edukacyjnego, wspomina na portalu "Rybnik.com.pl", że Gancarczyk był jednym z pierwszych akustyków odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.

"Pierwszy akustyk dowodzący naszą salą"

Błażej pracował u nas od 2013 roku, pracował do 2020, do COVID-u. Można powiedzieć, że Błażej z nami rozpoczynał okres działania Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w naszej sali. On był jednym z pierwszych, właściwie pierwszym akustykiem dowodzącym naszą salą w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym

- powiedział Aleksander Biela.

Błażej Gancarczyk doświadczenie zdobywał także podczas współpracy z zespołem Feel. To właśnie dzięki znajomości jego pracy i umiejętności trafił do CKE. Współpracownicy zapamiętali go jako osobę niezwykle zaangażowaną, profesjonalną i pełną energii.

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Zawsze wesoły, zaangażowany, bardzo szybki, konkretny w pracy, nielubiący przestoju, profesjonalnie podchodzący do każdego wydarzenia artystycznego. Można powiedzieć, technicznie w samych superlatywach. Życiowo wesoły, lubił się z nami też na imprezach integracyjnych zabawić, normalny człowiek z krwi i kości

- wspominał Aleksander Biela na portalu "Rybnik.com.pl.

Przyczyna śmierci Błażeja Gancarczyka pozostaje nieznana

Uroczystości pogrzebowe Błażeja Gancarczyka odbędą się w czwartek, 6 sierpnia. Przyczyna jego śmieeci nie została podana do publicznej wiadomości.

Zespół Feel działa od 2005 roku. Grupę założył Piotr Kupicha, a obecnie tworzą ją również Łukasz Kożuch, Michał Nowak i Michał Opaliński.

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