Takie błędy widzowie zauważyli w "Ranczu". Znikająca obrączka to początek

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-08-04 12:57

"Ranczo" było emitowane przez ponad 10 lat. Nic dziwnego, że przez tyle czasu zyskało ogrom fanów na kolejny czas. Przez ponad 10 sezonów pojawiły się jednak drobne błędy lub konsekwencje, które widzowie szybko zauważyli. Widziałeś dodatkowe obrączki? Zmianę scenerii?

"Ranczo" to serial, który łączy pokolenia 

Pierwszy odcinek "Rancza" zadebiutował na antenie TVP1 dokładnie 5 marca 2006 roku. Ta niezwykle popularna komedia obyczajowa doczekała się łącznie 10 serii, na które złożyło się 130 odcinków - ich emisję zakończono w listopadzie 2016 roku.

Po dekadzie od finału serial powraca z nowymi epizodami, których premiera przewidziana jest na grudzień 2026 roku. W tej chwili ekipa filmowa dopina scenariusz oraz prowadzi intensywne przygotowania produkcyjne. W obsadzie ponownie zobaczymy dobrze znane twarze: Cezary Żak wcieli się w podwójną rolę braci bliźniaków (księdza oraz wójta), Ilona Ostrowska powróci jako Lucy Wilska, a Artur Barciś znów zagra Arkadiusza Czerepacha. Na ekranie nie zabraknie również Marty Lipińskiej w roli Michałowej, Doroty Choteckiej jako Krystyny Więcławskiej oraz stałych bywalców kultowej ławeczki – Bogdana Kalusa, Sylwestra Maciejewskiego i Piotra Pręgowskiego.

Z powodu śmierci w 2020 roku w nowej serii zabraknie Pawła Królikowskiego, który odgrywał postać Kusego. Scenarzyści planują rozwinąć dotychczasowe wątki i przedstawić Wilkowyje w realiach współczesnego świata.

Ilona Ostrowska o powrocie "Rancza". Widzów czeka spore ZASKOCZENIE | Wywiady ESKA

"Ranczo" błędy wychwycone przez fanów. Zwróciłeś na to uwagę? 

Jak to bywa w długoterminowych produkcjach, czasami zdarzają się jakieś nieścisłości fabularne czy drobne błędy. Ale czy niektóre z nich zauważyliście? Wychwyciliśmy najciekawsze z nich! 

Już w pierwszym odcinku pierwszego sezonu pojawia się jeden szczegół, które wychwyci tylko spostrzegawcze oko. Policjant Stasiek wyraźnie zaznacza, że jest kawalerem, a na jednym z ujęć widać u niego... obrączkę! Tego typu mikrobłędów w serialu pojawiło się sporo, jak np. Jola, która ma raz okulary, a raz nie ma - i to wszystko podczas "jednej serialowej sceny". W jednej z serialowych scen Pietrek powiedział, że ma pustą butelkę, a po chwili z niej coś pił. Ilona Ostrowska też czasami zapominała o tym, że Lucy Wilka musi mieć amerykański akcent. Czasami również drzwi, które były zamknięte, również były otwarte. Wazy magicznie zmieniały swoje miejsca, a dzbanki na kawę magicznie napełniały się napojami. 

A co z brakiem konsekwencji lub serialowej logiki? Zdecydowanie najwięcej z nich znajdowało się wokół postaci Wezóła, który w Wilkowyjach był lekarzem dosłownie od wszystkiego. Przyjmował porody, leczył ludzi, a nawet planował operacje. 

Dwa wątki jednak szczególnie wybiły się na grupach fanowskich. Jeden z nich dotyczył rodziny Więcławskich. Podczas jednego z odcinków Więcławski powiedział, że Krystyna urodziła Weronkę mając 19 lat, a obecnie jeszcze nie dobiega czterdziestki. Wynikałoby, iż wtedy ich córka miałaby około 21 lat, a przecież ona... skończyła studia. Oczywiście niektórzy fani zaczęli to tłumaczy w taki sposób - Weronka była tak wybitna, iż szybciej skończyła szkołę i udało się jej zrobić studia w trybie przypieszonym. Natomiast takie rzeczy nie pojawiły się w fabule serialu. 

Inna kwestia dotyczyła sprzedaży obrazów przez Kusego. Podczas jednej z wystaw sprzedał on wszystkie swoje namalowane dzieła. Gdy dzień/dwa później jedzie na kolejną wystawę z Moniką, ma już "nowe obrazy". Fani zaczęli się zastanawiać, jak w niecałe dwa dni mężczyzna stworzył tyle malunków, że powstały kolejne wystawy. Niektórzy tłumaczyli to w ten sposób, że Kusy z Moniką mieli uzgodnić z kupującymi, iż dzieła trafią do nich dopiero po zakończeniu. 

Zauważyłeś inne nieścisłości? Podziel się z nami w naszych mediach społecznościowych! 

Tak zmienił się kościół z kultowego Rancza. Aktorzy zbierali na remont
Galeria zdjęć 29
Jak dobrze znasz bywalców ławeczki z "Rancza"?
Pytanie 1 z 12
Przed czyim sklepem stoi słynna ławeczka?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RANCZO