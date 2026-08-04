Norbi nie znał prawdy o wybrance Rafała Brzozowskiego. Teraz ujawnił, co działo się na poprawinach

Rafał Brzozowski chronił swoje życie prywatne

Po zakończeniu wieloletniego związku z Anną Tarnowską w 2021 roku Rafał Brzozowski konsekwentnie unikał rozmów o życiu uczuciowym. W mediach pojawiały się kolejne plotki o rzekomych romansach, a najgłośniej było o jego relacji z Edytą Górniak. Oboje stanowczo podkreślali jednak, że łączy ich wyłącznie przyjaźń.

Dlatego wiadomość o ślubie z Heleną była dla wielu ogromnym zaskoczeniem. Para nie afiszowała się ze swoim uczuciem, a wokalista zadbał o to, by jego związek pozostawał poza zainteresowaniem mediów.

Przeczytaj także: Rafał Brzozowski wydał fortunę na wesele i poprawiny! Cena za telerzyk i bar z lodu szokuje

Norbi opowiedział, jak poznał Helenę

Jedną z osób zaskoczonych wiadomością o ślubie był Norbi, który zna Rafała Brzozowskiego od lat. Jak przyznał w rozmowie z Plejadą, miał okazję spotkać Helenę znacznie wcześniej, jednak wtedy nic nie wskazywało na to, że jest ona partnerką muzyka.

Przedstawił, że to Helena, jego wokalistka, przyjaciółka. Na pewno nie mówił, że narzeczona

- wyznał Norbi.

Artysta wspominał, że kilka dni później ponownie spotkał parę podczas prywatnego wydarzenia. Zwrócił uwagę na świetną atmosferę między nimi, jednak nadal nie podejrzewał, że planują wspólną przyszłość. Tym większym zaskoczeniem było dla niego zaproszenie na ślub, które otrzymał kilka miesięcy później.

Norbi nie mógł uczestniczyć w ceremonii, ponieważ w tym czasie miał zaplanowany koncert. Jak przyznał, żałował swojej nieobecności, wiedząc, że na weselu pojawiło się wielu jego znajomych z branży. Szczęśliwie udało mu się dotrzeć na poprawiny.

Polecamy: Rafał Brzozowski zatańczył z żoną do utworu Zbigniewa Wodeckiego! A to nie wszystko. Zakochani razem zaśpiewali kultowy hit ze znanego filmu

Poprawiny u Rafała Brzozowskiego

Choć Norbi opuścił ślub i wesele, udało mu się dotrzeć na poprawiny. Nie pojawił się tam wyłącznie jako gość. Wraz ze swoim zespołem przygotował muzyczną niespodziankę dla nowożeńców i ich gości.

Jak relacjonował, zespół wykonał kilka największych przebojów, a parkiet przez cały czas był pełen. Według jego szacunków w wydarzeniu uczestniczyło około 300 osób, a atmosfera była wyjątkowo gorąca.

Muzyk podkreślił, że znalazł też chwilę na rozmowy z gośćmi i wspólną zabawę z żoną. Jak stwierdził, poprawiny należały do tych imprez, które na długo pozostają w pamięci.

Luksusowe wesele Rafała Brzozowskiego

Rafał Brzozowski i Helena postawili na wesele z prawdziwym rozmachem. Para wynajęła ekskluzywny hotel na wyłączność i zaprosiła około 400 gości.

Największą część wydatków stanowiło przyjęcie weselne. Jak ustalił "Super Express", koszt samego menu wyniósł około 160 tysięcy złotych. Cena za osobę zaczynała się od 399 zł, co przy tak dużej liczbie zaproszonych gości przełożyło się na imponującą kwotę. Do tego doszły jeszcze poprawiny, zakwaterowanie uczestników, dekoracje, oprawa muzyczna, kreacje państwa młodych oraz dodatkowe atrakcje przygotowane specjalnie z myślą o gościach, w tym lodowy bar, przejażdżki motorówkami podczas poprawin, a nawet samolot z banerem, który pojawił się nad miejscem uroczystości. Według naszych szacunków całkowity koszt ślubu i wesela mógł sięgnąć nawet 500 tysięcy złotych.

41

Rafał Brzozowski wziął ślub. Tak wyglądało wesele