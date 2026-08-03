To wiemy o ślubie Rafała Brzozowskiego. Tabun gości i piękny pierwszy taniec to początek

Rafał Brzozowski wziął ślub

Dokładnie 1 sierpnia 2026 roku Rafał Brzozowski zmienił stan cywilny. O jego planach fani dowiedzieli się dosłownie miesiąc wcześniej, gdy wokalista ogłosił, że ma narzeczoną. Ludzie nie byli świadomi, iż jest on w związku, ponieważ Rafał mocno chroni swoją prywatność. Uroczystość odbyła się w Nowym Dworze Mazowieckim w jednej z parafii. Gościom towarzyszyło aż 8 ochroniarzy, którzy dbali nie tylko o bezpieczeństwo, ale również o to, aby nieporządane osoby nie dostały się na uroczystość czy późniejsze wesele.

Sporą tajemnicą była jednak piękna Helena. Jak się udało dowiedzieć "Super Expressowi" - kobieta też wcześniej śpiewała, ale postanowiła na stałe związać się z branżą kosmetologiczną. Pracuje ona w jednym z podwarszawskich gabinetów. W związku z jej narodzinami, dziewczyna posiada nie tylko polskie, ale również francuskie obywatelstwo. Para miała poznać się podczas swojej muzycznej kariery i od tamtej pory są nierozłączni.

Helena jednak nie miała szczęścia - podczas własnego ślubu, chwilę przed wejściem do kościoła... welon postanowił sam się odpiąć.

Tak Rafał Brozowski uczcił godzinę "W"

Jak się dowiedział wcześniej "Super Express", Rafał Brzozowski nie zapomniał o uczczeniu pamięci podczas tzw. godziny W, czyli dacie wybuchu powstania warszawskiego. To dokładnie 1 sierpnia o godzinie 17 cała Polska na chwilę staje, aby wysłuchać "syren pamięci". Wokalista już wcześniej zapowiadał, że planuje również uświęcić te wydarzenie podczas swojego ślubu. Jeszcze przed wyjazdem na wesele, państwo młodzi razem z gośćmi, przystanęli na chwilę przed kościołem i minutą ciszy uczcili pamięć powstania warszawskiego.

Rafał Brzozowski wziął ślub. Tak wyglądało wesele

Pierwszy taniec Rafała Brzozowskiego i Heleny

Wielu fanów interesowało jednak to, jak będzie wyglądał pierwszy taniec Rafała Brzozowskiego i pięknej Heleny. Całość rozpoczęli od fragmentu tańca do utworu Zbigniewa Wodeckiego "Zabiorę cię dziś na bal". Chwilę po zakończeniu pierwszego tańca Rafał i Helena chwycili za mikrofony i wspólnie wykonali przebój "(I've Had) The Time of My Life", doskonale znany z filmu "Dirty Dancing". Odtańczyli nawet do tego kawałek choreografii!

Gwiazdy na ślubie Rafała Brzozowskiego

Rafał Brzozowski ma licznych przyjaciół wśród pozostałych gwiazd. Nic dziwnego, że sporo z nich znalazło się podczas 400 listy gości. Na uroczystości pojawiły się takie osoby jak:

Rafał Mroczek,

Marcin Mroczek,

Krzysztof Gojdź,

Justyna Steczkowska,

Tomasz Kammel,

Marek Kościkiewicz,

Andrzej Supron,

Tomasz Iwan,

Izabela Krzan,

Małgorzata Tomaszewska,

Andrzej Piaseczny.

Tak wyglądały poprawiny u Rafała Brzozowskiego

Cała uroczystość, czyli ślub z poprawinami miał trwać aż 3 dni. Rafał Brzozowski razem z Heleną pokryli koszt zakwaterowania dla wszystkich gości. Choć wesele było huczne, poprawiny były równie szalone. Goście mogli odbyć m.in. rejs po jeziorze Zegrzyńskim. Na niebie zobaczyli lecący samolot z napisem "Helena i Rafał". Poprawiny to był kolejny dzień wielkiej zabawy, której towarzyszył m.in. występ Norbiego.