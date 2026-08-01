Niewiarygodne, co stało się z welonem! Wybranka Brzozowskiego w opałach tuż przed kościołem!

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
mczy
2026-08-01 17:57

Rafał Brzozowski oficjalnie już zajęty! Dokładnie 1 sierpnia 2026 roku znany wokalista i prezenter zmienił swój stan cywilny. Podczas pięknej uroczystości w jednej z podwarszawskich miejscowości mężczyzna pokazał się z przepiękną już żoną! Okazało się, że kobieta chwilę przed wejściem do świątyni napotkała niemały problem. Tylko w "Super Expressie" wyjaśniamy, co się stało

Wielki ślub Rafała Brzozowskiego. Co o nim wiadomo? 

O ślubie Rafała Brzozowskiego wszyscy dowiedzieli się latem 2026. Wtedy na jaw wyszło, że partner posiada narzeczoną, z którą chce się ożenić. Była to wielka tajemnica, ponieważ wokalista bardzo dobre ukrywa swoje życie prywatne. Chroni on partnerkę, która mimo doświadczenia muzycznego, obecnie nie chce być osobą publiczną i stawia na własny rozwój w branży kosmetologiczno-medycznej.

Do ślubu doszło dokładnie 1 sierpnia 2026 roku w jednej z podwarszawskich miejscowości. Na wesele zaproszono ponad 400 gości, w tym gwiazdy jak Tomasz Kammel czy Krzysztof Gojdź. Niektórzy jak Joanna i Jacek Kurscy odmówili przyjścia z powodu obchodów rocznicy wybuchu powstania warszawskiego.

Co ciekawe, Rafał Brzozowski nie zapomniał o tej dacie - jak dowiedział się "Super Express" również planuje uczcić minutą ciszy te ważne święto podczas swojego własnego wesela.

Do kościoła nie mógł wejść każdy. Wejścia pilnowało 8 ochroniarzy, którzy sprawdzali przychodzących gości. 

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Dramat żony Rafała Brzozowskiego. Doszło do tego przed samym kościołem! 

Panna młoda zdecydowanie wyróżniała się wyglądem - już żona Rafała Brzozowskiego postawiła na piękną suknię ślubną z bardzo długim welonem. Okazało się, że miała z nim niemały problem. Jak dowiedział się "Super Express", przy wyjściu z samochodu miał się on na chwilę odczepić. Na pomoc ruszyła jej świadkowa, która szybko podbiegła pomóc zaskoczonej pannie młodej. Na szczęście udało się uratować sytuację i przyszła żona Rafała Brzozowskiego szybko podążyła do kościoła z już przyczepionym welonem. W galerii zobaczycie zdjęcia z tej sytuacji! 

Wielki ślub Rafała Brzozowskiego
Galeria zdjęć 59
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ŚLUBY GWIAZD
RAFAŁ BRZOZOWSKI