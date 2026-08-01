Tragiczny dzień w Tatrach! Zginął turysta i taternik. Ratownicy byli bezsilni

Śmierć turysty w rejonie Granatów

Do pierwszej tragedii doszło na szlaku w okolicy Skrajnej Sieczkowej Przełęczy. Wędrujący tamtędy turysta spadł w kierunku Doliny Buczynowej. O wypadku poinformowali przypadkowi świadkowie, którzy natychmiast wezwali pomoc. Ratownik dyżurny TOPR, komentując zdarzenie, przekazał prawdopodobny scenariusz.

- Najprawdopodobniej doszło do potknięcia lub poślizgnięcia, utraty równowagi i upadku z dużej wysokości

- przekazał ratownik Polskiej Agencji Prasowej.

Na miejsce natychmiast wysłano ratowników, jednak obrażenia turysty były zbyt rozległe, by uratować mu życie. Jego ciało zostało przetransportowane śmigłowcem do Zakopanego.

Tragiczny wypadek podczas wspinaczki

Niedługo później centrala TOPR otrzymała kolejne dramatyczne zgłoszenie. Tym razem dotyczyło ono wypadku podczas wspinaczki na ścianie Mięguszowieckiego Szczytu, w popularnym rejonie Morskiego Oka. O pomoc wezwał partner wspinaczkowy ofiary. Niestety, również w tym przypadku finał okazał się tragiczny.

- W czasie wspinaczki doszło do tragicznego wypadku. Na razie nie dotarły do nas szczegóły tego zdarzenia

- przekazał ratownik dyżurny TOPR.

Ciało taternika, podobnie jak w pierwszym przypadku, zostało zabrane z gór na pokładzie śmigłowca.

TOPR apeluje o rozwagę. Tłumy i upał w górach

Sobota jest kolejnym dniem, w którym na tatrzańskich szlakach panuje ogromny ruch turystyczny. Sytuacji nie ułatwiają panujące w górach upały. Wysoka temperatura znacząco zwiększa ryzyko odwodnienia organizmu i prowadzi do szybszego zmęczenia, co może być fatalne w skutkach na wymagających trasach.

Ratownicy górscy nieustannie apelują do turystów o rozsądek. Przed każdym wyjściem w góry należy dokładnie sprawdzić prognozę pogody, zaplanować trasę adekwatną do swoich możliwości i zabrać ze sobą odpowiedni zapas wody. Warto pamiętać, że pogoda w wyższych partiach Tatr potrafi zmienić się w mgnieniu oka. Synoptycy już teraz prognozują, że w niedzielne popołudnie w górach mogą pojawić się burze.