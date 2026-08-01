Przerwany koncert Męskiego Grania. Organizatorzy wydali oświadczenie po dramatycznej ewakuacji!

Męskie Granie we Wrocławiu przerwane przez nawałnicę

Tegoroczna trasa Męskiego Grania rozpoczęła się w czerwcu. Muzycy wystąpili już w Żywcu, Poznaniu i Gdańsku, a 31 lipca przyszedł czas na wrocławskich fanów. Początkowo wszystko wskazywało na to, że impreza przebiegnie bez zakłóceń, choć organizatorzy przestrzegali przed upałami, zalecając uczestnikom nawodnienie i noszenie okryć głowy. Niestety, dynamicznie zmieniająca się pogoda zmusiła ich do drastycznych kroków.

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ZE WZGLĘDU NA WARUNKI POGODOWE ORAZ W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW CHWILOWO PRZERYWAMY KONCERT. Prosimy o spokojne opuszczenie strefy pod sceną i stosowanie się do poleceń służb informacyjnych. Monitorujemy sytuację wspólnie ze służbami. Prosimy o zachowanie spokoju i pozostanie na terenie w wyznaczonych przez służby strefach. Kolejne informacje przekażemy, gdy tylko będzie można podjąć dalsze decyzje. O możliwości wznowienia koncertów będziemy informować Was na bieżąco na oficjalnych kanałach Męskiego Grania na Facebooku i Instagramie - takie ogłoszenie pojawiło się w sieci po godzinie 22.

Decyzja zapadła na zaledwie 30 minut przed występem formacji Łąki Łan oraz specjalnym projektem Męskie Granie Przedstawia: PRO8L3M gra Kazika. Zalecono zebranym ukrycie się w pobliskich budynkach, przestrzegając jednocześnie przed opieraniem się o piorunochrony i przebywaniem pod drzewami. Przestrzeżono również kierowców przed parkowaniem pod drzewami, słupami czy tablicami reklamowymi.

Ostatecznie, o godzinie 22:44 zarządzono pełną ewakuację z powodu silnej ulewy i burzy z piorunami. W wyniku tych zdarzeń nie odbyły się zaplanowane wcześniej występy.

Organizatorzy Męskiego Grania wydają oświadczenie po ewakuacji

W sobotę w sieci pojawił się oficjalny komunikat organizatorów trasy, w którym odniesiono się do przerwanych koncertów we Wrocławiu.

W ostatnich godzinach otrzymaliśmy wiele pytań dotyczących decyzji o ewakuacji piątkowych koncertów Męskiego Grania we Wrocławiu. Decyzję podjęliśmy po konsultacji ze służbami odpowiedzialnymi za zabezpieczenie wydarzenia. W bezpośrednim otoczeniu wydarzenia obserwowano intensywne wyładowania atmosferyczne. Burze rozwijają się bardzo dynamicznie i są trudne do przewidzenia, dlatego decyzje dotyczące bezpieczeństwa podejmowane są na podstawie rzeczywistej sytuacji, a nie wyłącznie prognoz. Wyładowania atmosferyczne należą do najpoważniejszych zagrożeń podczas wydarzeń plenerowych. W otoczeniu wysokich konstrukcji scenicznych, infrastruktury technicznej i tysięcy osób zgromadzonych na otwartej przestrzeni kontynuowanie koncertów byłoby nieodpowiedzialne.

Podkreślono również:

Wiemy, jak wiele emocji wiązało się z tym wieczorem i jak dużym rozczarowaniem była ta decyzja. Jednak bezpieczeństwo publiczności, artystów i całej obsługi zawsze pozostaje dla nas absolutnym priorytetem.

W komunikacie dodano, że wszelkie sprawy związane z ewentualnymi rekompensatami za przerwane koncerty zostaną rozwiązane zgodnie z regulaminem imprezy. Uczestnicy otrzymają stosowne informacje drogą mailową. Organizatorzy podziękowali fanom za zrozumienie i poprosili o śledzenie dalszych oficjalnych komunikatów.

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