Dagmara Kaźmierska rok po liftingu. Tak teraz wygląda! Opłaciło się cierpieć?

Dagmara Kaźmierska ma za sobą lifting twarzy. Ale nie tylko!

Dagmara Kaźmierska otwarcie mówi o swojej sympatii do medycyny estetycznej. W czerwcu lipcu 2025 roku celebrytka znana z "Królowych życia" czy "Tańca z Gwiazdami" poddała się liftingowi twarzy i szyi. Zabieg wykonała w jednej z klinik w Turcji, a później niemal na bieżąco relacjonowała proces dochodzenia do siebie. Nie ukrywała opuchlizny, siniaków ani szwów, pokazując fanom, jak wygląda rekonwalescencja po tak inwazyjnej operacji.

Już kilka godzin po zabiegu Kaźmierska opublikowała nagrania z bandażami, plastrami i dała znać, że nie jest w stanie samodzielnie jeść. Kilka dni później, po zdjęciu opatrunków, pokazała się bez makijażu i filtrów. Szczerze mówiła o tym, że twarz jest jeszcze mocno opuchnięta, ale przekonywała, że na ostateczne efekty trzeba poczekać. W charakterystycznym dla siebie stylu odpowiadała także na krytyczne komentarze internautów, podkreślając, że proces gojenia wymaga czasu.

Trzecia dobra po liftingu twarzy. Dzieło profesora. Powiem tak: zna się na rzeczy. Nie dość, że zdolny, to jeszcze przystojny - napisała celebrytka na swoim InstaStory.

W jednym z komentarzy dodała:

Goi się jak na psie!

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Nie będzie "starzeć się z godnością"

Kiedy obrzęk zaczął ustępować, celebrytka chętnie chwaliła się nową twarzą, a internauci komentowali - jedni chwalili, inni ganili, niektórzy dziwili się tegu, że Dagmara zdecydowała się na zabieg. Kaźmierska jednak od dawna podkreśla, że nie zamierza "starzeć się z godnością" i jeśli medycyna estetyczna pozwala jej czuć się lepiej, zamierza z niej korzystać.

Zresztą to nie był pierwszy raz, gdy gwiazda zdecydowała się na ingerencję chirurga plastycznego. Wcześniej przeszła operację plastyczną brzucha, o której także mówiła publicznie.

Żeby była jasność. Ja nie mam jakichś zapędów, żeby wyglądać jak nastolatka. I zdaję sobie sprawę, że Miss Polonia też już nie będę. Ale ja musiałam się poddać temu zabiegowi ze względu na nogi - mówiła, gdy w 2022 r. wysmukliła sobie brzuch.

Zabieg miał poprawić wygląd sylwetki i był kolejnym etapem metamorfozy celebrytki. Kaźmierska nigdy nie ukrywała, że dbałość o wygląd jest dla niej ważna i nie widzi powodu, by udawać, że efekt osiągnęła wyłącznie dietą czy ćwiczeniami. Nie ona jedna ma takie podejście do operacji platycznych!

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