Gwiazdy masowo poprawiają twarze. Zobacz, jak zmieniły się Julia von Stein, Dagmara Kaźmierska i inne sławy

Jeszcze kilka lat temu polskie gwiazdy unikały tematu operacji plastycznych. Dziś chętnie przyznają się do poprawek. Lista celebrytów, którzy zmienili nos, usta, kontur twarzy, wciąż rośnie. Za sprawą Julii von Stein i Dagmary Kaźmierskiej w ostatnich dniach obserwujemy, jak wygląda się po liftingu twarzy. Kto jeszcze zdecydował się na tak inwazyjną operację?

Julia von Stein regularnie pokazuje twarz po liftingu. Nie wstydzi się opuchlizny

Julia von Stein to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskich reality shows. Gwiazda "Królowych życia" nie ukrywa, że regularnie korzysta z dobrodziejstw medycyny estetycznej, a ostatnio zdecydowała się na inwazyjny lifting twarzy. Na swoim Instagramie publikowała nagrania z kliniki, tuż po zabiegu, w bandażach, a później pokazała wszystkim, jak wygląda po zdjęciu opatrunków.

29-letnia celebrytka od lat otwarcie mówi o kompleksach i licznych zabiegach, którym się poddała – operacjach nosa, piersi czy licznych korektach twarzy.

Nowa twarz Kris Jenner? Eksperci nie mają wątpliwości

Twarz Kris Jenner budzi ostatnio sporo emocji. Internauci zastanawiają się, jak to możliwe, że 69-latka wygląda coraz młodziej. Odpowiedź wydaje się oczywista: chirurgia plastyczna. Eksperci zgodnie przyznają, że Kris przeszła kompleksowe odmłodzenie twarzy.

Zmiana, jaka zaszła od zeszłego roku do teraz, jest bardzo zauważalna. (...) Mając 69 lat i wyglądając w ten sposób, prawdopodobnie jest osobą, która przez długi czas przechodziła zabiegi chirurgiczne, żeby zachować swój wygląd. (...) Ostatnio zaszła znacząca zmiana w konturach jej twarzy i ogólnej budowie

- stwierdził brytyjski chirurg plastyczny, doktor Jonny Betteridge.

Jego zdaniem Kris wygląda, jakby była po chirurgicznym liftingu twarzy i szyi. Jej linia żuchwy jest ostra, szyja napięta, a wszystko wydaje się uniesione w najbardziej pochlebny sposób. Wygląda również, jakby gwiazda miała wykonaną górną blefaroplastykę, aby otworzyć i odświeżyć oczy. Doktor Lanna, która także nagrała specjalny materiał na temat odmienionego lica Kris, również wskazuje na lifting.

Kris Jenner nie kryje, że medycyna estetyczna towarzyszy jej od lat. Eksperci podkreślają, że efekty są przemyślane – celebrytka zachowała rozpoznawalność, jednocześnie wizualnie odejmując sobie lat.

Dagmara Kaźmierska o liftingu twarzy: "Goi się jak na psie"

Dagmara Kaźmierska, znana z "Królowych życia", po pięćdziesiątce postanowiła udać się do Turcji, gdzie poddała się liftingowi twarzy i szyi. Początki nie były łatwe – opuchlizna, siniaki, szwy – jednak czas zrobił swoje.

Na Instagramie celebrytka pokazała nagranie, na którym widać efekty zabiegu. Twarz Dagmary jest wyraźnie wygładzona, a "indycza szyja", z którą tak długo walczyła, zniknęła. Gwiazda nie kryje zadowolenia z efektów.

Dwa tygodnie po liftingu to jest bardzo dobrze. Buzia goi się jak na psie!

– mówiła Kaźmierska.

Na czym polega lifting twarzy? Ekspert wyjaśnia

Lifting twarzy wiele sław traktuje jak inwestycję w wizerunek. Jednak jest to ryzykowny krok – udany lifting może otworzyć nowe drzwi, ale nieudany przekreślić lata kariery.

Doktor Małgorzata Janda-Chomicka z Kliniki Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej Promedion w rozmowie z Jastrząb Post stwierdziła, że jest to zabieg polecany osobom z widocznymi oznakami starzenia, utratą sprężystości skóry, opadającym owalem twarzy i zanikiem konturów. Daje on efekt odmłodzenia twarzy.

Operacja polega na odpowiednim nacięciu skóry na skroni, wzdłuż linii włosów, a także przed i za uchem. W tych miejscach lekarz naciąga skórę i usuwa jej nadmiar tak, by twarz odzyskała właściwy kontur. W miejscach nacięć chirurg zakłada cienkie i precyzyjne szwy, dzięki czemu po całkowitym wygojeniu, blizny są praktycznie niewidoczne. Często, wykonując lifting twarzy, dla wzmocnienia efektu estetycznego, dodatkowo wykonuje się również lifting szyi. Ruch ten pozwala "odmłodzić" pacjentkę o kolejnych kilka lat

- mówiła ekspertka w rozmowie z portalem.

Przez kilka dni po zabiegu pacjentka nosi specjalną elastyczną opaskę, która chroni operowane miejsce

– tłumaczy doktor Maciej Charaziński z Kliniki Promedion.

Lifting twarzy nie jest nowością w świecie gwiazd. Madonna, Cher czy Demi Moore one również korzystały z chirurgii estetycznej, by zachować młodszy wygląd. Choć poprawianie urody i otwarcie mówienie o tym są dziś powszechne, nie brakuje też głosów sprzeciwu i osób, które promują naturalne piękno. To bardzo ważne, szczególnie teraz, kiedy za sprawą mediów społecznościowych często otrzymujemy zakłamane obrazy rzeczywistości.

