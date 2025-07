Dagmara Kaźmierska naciągnęła się do granic możliwości! Ma 50 lat i zero zmarszczek. Tak wygląda 2 tygodnie po liftingu

Dagmara Kaźmierska skończyła 50 lat i stwierdziła: czas na operację plastyczną twarzy. Jak pomyślała, tak zrobiła. W czerwcu udała się do Turcji, by pójść pod nóż specjalistów. Już kilka godzin po liftingu twarzy i szyi pokazała efekty, które, nie ma co ukrywać, były przerażające! Ale czas zrobił swoje. Teraz Kaźmierska promienieje i z radością chwali się buzią bez ani jednej zmarszczki. Zobaczcie, czy nadal przypomina siebie!