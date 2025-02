Nowe informacje o Dagmarze Kaźmierskiej. Okrutne, jak miała traktować ludzi. "Gdy pobiła jakąś kobietę, wysyłała ją solarium, by nie było widać siniaków"

Jeszcze do niedawna brylowała w mediach. Jej kryminalna przeszłość nie była tajemnicą. Rozkrzyczana Dagmara Kaźmierska bez wstydu opowiadała o tym, że prowadziła agencję towarzyską. W 2009 roku została skazana na 3 lata więzienia za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, sutenerstwo, stręczycielstwo i zmuszanie kobiet do prostytucji. Przesiedziała tylko 21 miesięcy. Wyszła z więzienia za "wzorowe zachowanie". Zapewniała, że zresocjalizowała się i żyje uczciwie. Polacy pokochali charakterną celebrytkę, którą poznali w programie "Królowe życia". Po kilku latach dostała własny program na antenie Polsatu "Dagmara szuka męża". Wygłupiała się też w "Tańcu z Gwiazdami", przyciągając przed ekrany tysiące nowych widzów.

Wszystko skończyło się, gdy przed rokiem dziennikarze portalu Goniec ujawnili, jak brutalną szefową burdelu była Kaźmierska. Miała m.in. zlecić gwałt na 24-letniej kobiecie, która chciała uciec z jej agencji. Inną zaś, o rok młodszą, skatowała, gdy ta była w ciąży.

Po skandalu Dagmara Kaźmierska zaszyła się w Egipcie. Po roku ciszy chciałaby już wrócić do show-biznesu. Niestety, na jaw wychodzą kolejne informacje, które mogą jej to utrudnić. O okrutnych praktykach, jakie stosowała w prowadzonym przez siebie burdelu w podcaście "Pętla zbrodni" opowiedział dziennikarz i autor książki "Influenza" Jakub Wątor.

- Myślę, że Dagmara traktowała kobiety jak mięso, jak przedmioty. I tak samo traktowała mężczyzn. Bez skrupułów mężczyznom, odwiedzającym jej lokale, dolewała do drinków alkoholu, by szybciej się upili i żeby więcej pieniędzy od nich wyciągnąć. Mówiła na nich "frajerzy", a na kobiety "ku*wy, które nie są ludźmi" - opowiada Jakub Wątor w "Pętli zbrodni".

Na kanapie jej klubu, jak to ona nazywa, leżały sobie dwa kije bejsbolowe - trochę dłuższy i trochę krótszy. Żeby każdy wiedział, co go może spotkać, kiedy będzie nieposłuszny. Zamykała kobiety w pomieszczeniach na długie godziny i dni. Tam musiały obsługiwać klientów. Gdy pobiła jakąś kobietę na tyle, że widoczne były siniaki na twarzy czy ciele, to kazała jej iść na solarium, by lampy tak ją opaliły, by nie było widać siniaków i nadal mogła obsługiwać klientów