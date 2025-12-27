49-letnia Ada Fijał w wyjątkowo skąpym bikini! Tak spędziła święta. Zasłaniały ją tylko gwiazdki

Ada Fijał po raz kolejny zawitała do Omanu. To jedna z jej ulubionych zimowych miejscówek. Gdy u nas hula wiatr, temperatura spada poniżej zera, jest szaro i buro, tam świeci słońce, plaża zachęca ciepłym piaskiem, a palmy dają przyjemny cień. 49-letnia gwiazda święta Bożego Narodzenia spędziła w ciepełku i mocno roznegliżowanym stroju, a zdjęciami pochwaliła się na swoim instagramowym profilu. Zazdrościcie?

Nawet nie poproszę Was o zgadywanie, gdzie znowu jestem - pisała Ada kilka dni wcześniej, pokazując pełne słonecznego blasku ujęcie wykonane na plazy, przy ogromnych kamieniach.

Dla jej fanów destynacja była oczywista! Tym bardziej że Fijał do ujęcia pozowała w mocno powycinanym stroju kąpielowym. Widać było, że pogoda dopisała.

Ada Fijał zadowolona ze świąt pod palmami

Podczas gdy Fijał odpoczywała na rozgrzanym piasku, internauci prosili: "Prześlij trochę słońca". Zima w Polsce nijak się ma do tej w Omanie i absolutnie nie rozpieszcza, a spoglądając na ujęcia opublikowane przez gwiazdę w sieci, nie sposób jej nie zazdrościć wyprawy.

Ada celebrowała święta Bożego Narodzenia w pięknym otoczeniu i z bliskimi osobami u boku. Choć nie spędziła świąt typowo - przy stole suto zastawionym rybami, grzybami i z czerwonym barszczem w szklaneczce, to za nią wyjątkowy czas.

Co ciekawe, Fijał początek roku 2025 też witała w Omanie. Wówczas także pokazywała w sieci fotki w bikini i piękne plaże.

Weekend powiadacie? U mnie ok. Jak moja fototapeta w tle? - pisała w styczniu 2025 r., chwaląc się widokami.

I dodała:

"I don’t care, I love it!" - moje hasło na 2025. Póki co się sprawdza! A jak Wasze postanowienia?

Wygląda na to, że postanowienie Ady sprawdza się i teraz. Święta w Omanie, zamiast grubej kurtki lekki strój kąpielowy, słońce zamiast zimowej pluchy...

"Jaka piękna", "Przyślijcie tu trochę ciepełka", "Czy dostałaś już honorowe obywatelstwo Omanu?", "Dzięki temu zdjęciu wyłączam kaloryfery!" - komentowali fani.

