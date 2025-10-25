Suknia ślubna Katarzyny Cichopek to modowy hit czy wtopa? Spytaliśmy ekspertów!

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego w świecie celebrytów zdecydowanie jest wydarzeniem sezonu. Ledwie w 2022 roku Kasia Cichopek rozwiodła się z Marcinem Hakielem, a już zaraz modliła się w Izraelu i ogłaszała miłość z Maciejem Kurzajewskim, który z kolei rozwiódł się w 2020 roku.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski ślub wzięli z wielką pompą 25 października 2025 roku, niemal dokładnie w trzecią rocznicę publicznego wyznania miłości w "Pytaniu na Śniadanie". Nic więc dziwnego, że wśród gości nie zabrakło Joanny Kurskiej, która była wtedy ich szefową i przyjaciółką, można by wręcz rzec, że matką chrzestną ich związku.

Obok Kurskiej w hotelu pod Lublinem pojawił się też ówczesny prezes TVP - Jacek Kurski, a także cała plejada gwiazd - Monika Pyrek, Jan i Lenka Klimentowie, Apoloniusz Tajner z żoną, Mateusz Gessler i inni.

Suknia ślubna Kasi Cichopek

Emocje wzbudzały od początku przecieki o sukni ślubnej, a właściwie sukniach Katarzyny Cichopek. Według medialnych zapowiedzi - ma ich być kilka. Póki co Kasia pokazała pierwszą - białą od Violi Piekut.

Zapytaliśmy ekspertów modowych, co sądzą o wyborze Kasi. Ada Fijał jest pewna, że to to będzie inspiracja ślubnej mody dla wielu przyszłych panien:

- Oczywiście gratuluję Kasi i Maćkowi i życzę wszystkiego co najlepsze. Kasia w sukience wygląda pięknie. Można by powiedzieć, że każda panna młoda wygląda wyjątkowo, ale tu jest ciekawa, nowoczesna forma, minimalistycznie ale jednak z charakterem. Pewnie teraz przyszłe panny młode będą szukać podobnych kreacji...

- mówi w rozmowie z nami gwiazda, która słynie z zamiłowania do mody.

Projektant mody ocenia suknię ślubną Cichopek

Postanowiliśmy o zdanie spytać też projektanta gwiazd, który ubiera miedzy innymi Natalię Szroeder czy Małgorzatę Rozenek-Majdan - Roberta Czerwika. On też ma pozytywne zdanie o kreacji, choć jak na projektanta mody przystało - ma drobne uwagi.

- Suknia ślubna to wybór pełen emocji i znaczeń każda kobieta znajduje w niej cząstkę siebie, dlatego zawsze z dużym szacunkiem podchodzę do takich stylizacji. Ta kreacja ma w sobie spokój i elegancję. Kopertowy dekolt subtelnie modeluje sylwetkę, a poszerzona linia ramion dodaje jej struktury i siły. Dla równowagi osobiście zaznaczyłbym ten element odrobinę łagodniej. W przedniej części prostej, smukłej sukni pojawia się pół-baskinka z falban. Ten detal przywołuje na myśl estetykę lat 90. Całość wygląda kobieco, a Panna Młoda promienieje pewnością siebie i radością. Gdybym miał coś zmienić, to jedynie minimalnie unowocześniłbym dekoracyjną część, by podkreślić piękno kroju

- powiedział w rozmowie z "Super Expressem" Robert Czerwik.

