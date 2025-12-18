Tak wyglądał pogrzeb Agnieszki Kotlarskiej. Miss została zamordowana! Miała tylko 24 lata, osierociła córeczkę

Agnieszka Kotlarska - Miss Polski i Miss International 1991 - zapisała się w historii jako jedna z najpiękniejszych i najbardziej utalentowanych Polek lat 90. Już jako nastolatka przyciągała spojrzenia swoją urodą. W wieku zaledwie 19 lat sięgnęła po koronę najpiękniejszej kobiety w kraju, a wkrótce potem została pierwszą Polką, która wygrała prestiżowy konkurs Miss International, zdobywając międzynarodową sławę.

Jej kariera rozwijała się błyskawicznie. Agencje modelek interesowały się nią odkąd skończyła 16 lat, a jej twarz pojawiała się na okładkach magazynów. Tytuł miss otworzył jej kolejne drzwi. Agnieszka nie tylko podbijała wybiegi, ale i serca fanów. Po kilku latach spędzonych na światowych wybiegach modelka wróciła do Polski, by ułożyć sobie życie rodzinne z mężem Jarosławem Świątkiem i wychowywać małą córeczkę. Dziewczynka przyszła na świat w grudniu 1993 r.

Tragedia wydarzyła się niespodziewanie

Bajkowy sen nagle zamienił się w koszmar. Rok 1996 zapisał się tragicznie w biografii modelki. W lipcu Agnieszka uchroniła się przed śmiercią, rezygnując w ostatniej chwili z lotu samolotem, który się rozbił. Zginęli wszyscy na pokładzie. Choć wydawało się to szczęśliwym zbiegiem okoliczności, Kotlarska odeszła zaledwie miesiąc później.

Gwiazdę dręczył psychofan i stalker. Mężczyzna od dawna obsesyjnie ją śledził. 27 sierpnia 1996 roku czekał pod domem modelki we Wrocławiu. Gdy Agnieszka wraz z mężem i 2,5-letnią córką próbowali odjechać samochodem, stalker zablokował im drogę. Kiedy jej mąż wysiadł, by wezwać pomoc, psychofan zaatakował go nożem. Kotlarska stanęła w obronie męża... i została zabita. Modelka wykrwawiła się na miejscu.

Pogrzeb Agnieszki Kotlarskiej i skromny, zadbany grób

Tragedia rozegrała się na oczach męża i maleńkiej córeczki. Dziś córka Kotlarskiej, obecnie 32-letnia, żyje w cieniu lęków i traum, a jej mama od blisko 30 lat spoczywa na wrocławskim cmentarzu przy ul. Grabiszyńskiej. Na skromnym, bardzo zadbanym grobie widnieje napis:

Dlaczego tak szybko powiedziałaś dobranoc.

Kotlarska zginęła 12 dni po swoich 24. urodzinach. Jej pogrzeb, na który przybyły tłumy, odbył się 30 sierpnia 1996 r.

