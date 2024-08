To absolutni rekordziści, nie tylko w Polsce. Tomson i Baron mają powody do dumy

Agnieszka Kotlarska miała 19 lat, kiedy zdobyła tytuł Miss Polski. Później wywalczyła tytuł międzynarodowy – Miss International. Oszałamiającą urodą i charyzmą, ale także sposobem bycia i charakterem, zachwyciła ludzi na całym świecie. Życie kobiety zakończyło się nagle i niespodziewanie, gdy miała zaledwie 24 lata. Psychofan i stalker, Jerzy Lisiewski, rzucił się na modelkę z nożem na oczach jej męża i dziecka. Kotlarska zmarła w 1996 roku we Wrocławiu. Jej mąż, Jarosław Świątek, w naszym programie "Pokój Zbrodni" opowiadał o kulisach tych szokujących wydarzeń. Zdradzał też plany na przyszłość, związane między innymi ze zbliżającą się premierą filmu na temat życia Agnieszki Kotlarskiej oraz jej dorosłej dziś córki. I opowiedział o ośrodku pomocy, w którym schronienie i specjalistyczną pomoc będą mogły otrzymać osoby, które - podobnie jak Agnieszka Kotlarska - padły ofiarami stalkingu i prześladowań. Mężczyzna na co dzień mieszka we Wrocławiu i jest prezesem zarządu Fundacji Aga, której celem jest szerzenie świadomości na temat coraz częściej występującego zjawiska stalkingu oraz sposobów przeciwdziałania mu. Poświęcił się, by pomagać innym i chronić ludzi przed tym, co spotkało jego ukochaną żonę.

Po zbrodni na Miss Polski ruszy ośrodek pomocy. Wielka zbiórka i wsparcie dla poszkodowanych

Fundacja AGA niesie pomoc osobom poszkodowanym w wyniku przemocy, ofiarom prześladowania i związanych z tym przestępstw. W planach jest także stworzenie ośrodka terapeutycznego dla ofiar stalkingu.

- Wstępna nazwa to „Oaza spokoju”, ale wszystko jest na etapie projektu. Musimy nazbierać pieniędzy. Chcielibyśmy, żeby to było miejsce za granicą, do którego nie będą mieli dostępu stalkerzy osób poszkodowanych, które do nas przyjadą. Budynek ukryty, bez podawania szczegółowego adresu publicznie, z dostępem do fachowców, psychologów, osób dających swoje świadectwo, ale też z możliwością nauki samoobrony: tak, by wychodząc z niego, człowiek miał przygotowanie psychiczne i fizyczne – zdradził w rozmowie z nami Jarosław Świątek, mąż Agnieszki Kotlarskiej.

Ruszyła już nawet zbiórka na stworzenie ośrodka dla osób poszkodowanych. Każdy może wesprzeć projekt, przesyłając symboliczną złotówkę na telefon podany na stronie fundacji: 661-185-909. - Możesz nas wesprzeć również przelewem lub za pośrednictwem Pay Pal, a także przesłać dowolną kwotę na nasze konto: SANTANDER BANK - 38 1090 1522 0000 0001 5069 9836 - czytamy na stronie Fundacji. Ideą projektu "Oaza Spokoju" jest stworzenie cichego odizolowanego od zgiełku codziennego życia ośrodka, w którym podopieczni, pod okiem psychologów, trenerów personalnych oraz instruktorów samoobrony będą mogli wzmocnić swoja psychikę oraz samoocenę, dzięki czemu będą gotowi stawić czoło prześladowcom.

