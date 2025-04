TVP z nową wersją "Trędowatej". Kożuchowska walczy o rolę!

To będzie wielki powrót kultowej historii miłosnej, która od lat zachwyca widzów. Telewizja Polska szykuje nową wersję "Trędowatej" - jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich melodramatów. Wiadomo już, że trwają castingi do głównych ról, a o rolę jednej z postaci walczą trzy znane aktorki. Jedna z nich - Małgorzata Kożuchowska - jest ponoć wyjątkowo zdeterminowana, by zdobyć miejsce w obsadzie.