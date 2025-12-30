Sylwester odwołany przez fatalną pogodę! Prezydent przekazał smutne wieści

We wtorek rano prezydent Elbląga ogłosił w mieście alarm przeciwpowodziowy. Powodem jest przekroczenie stanu alarmowego na rzece Elbląg.

Sytuację pogarsza prognozowany silny wiatr z północy, który może powodować tzw. cofkę, czyli wpychanie wody z Zalewu Wiślanego do rzeki.

Z powodu zagrożenia i trudnych warunków pogodowych władze miasta odwołały miejską zabawę sylwestrową.

Mieszkańcy zagrożonych zalaniem terenów mogą odbierać worki z piaskiem w wyznaczonych punktach, m.in. przy Bulwarze Zygmunta Augusta.

Sytuacja w Elblągu stała się poważna we wtorkowy poranek (30 grudnia). To właśnie wtedy poziom wody w rzece Elbląg przekroczył stan alarmowy, który wynosi 610 cm. W odpowiedzi na rosnące zagrożenie, prezydent miasta Michał Missan zdecydował o wprowadzeniu na terenie miasta alarmu przeciwpowodziowego, który będzie obowiązywał aż do odwołania. Elbląski magistrat zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą, jednak wszystkie służby postawiono w stan pełnej gotowości. Przygotowywany jest ciężki sprzęt oraz ludzie do pracy w najtrudniejszych warunkach. Niepokój budzą prognozy pogody – zapowiadany jest silny wiatr z kierunku północnego, który może spotęgować efekt tzw. cofki, czyli wpychania wód z Zalewu Wiślanego w głąb koryta rzeki Elbląg.

Jedną z najdotkliwszych konsekwencji alarmu powodziowego jest odwołanie miejskiej zabawy sylwestrowej, która tradycyjnie miała odbyć się na Starym Mieście. Decyzję ogłosił prezydent Michał Missan po posiedzeniu wojewódzkiego sztabu kryzysowego. – Odwołujemy sylwestra ze względu na okoliczności przyrody – powiedział prezydent, cytowany przez PAP. Dodał, że choć miasto poniosło już pewne koszty związane z organizacją imprezy, w obecnej sytuacji priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców. – Teraz nie czas na to. Teraz czas na działania związane z kryzysem, który jest. Dziś zabezpieczamy mieszkanki i mieszkańców przed zagrożeniem – podkreślił Missan. Władze miasta apelują do mieszkańców o niezbliżanie się do rzeki i bezwzględne stosowanie się do poleceń służb. W najbardziej zagrożonych rejonach miasta przygotowano punkty, z których można odbierać worki z piaskiem. Znajdują się one przy Bulwarze Zygmunta Augusta oraz na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Strażniczej. Dodatkowo przy ul. Kwiatkowskiego uruchomiono bazę, gdzie mieszkańcy mogą samodzielnie napełniać worki.

Problem wysokiego stanu wód nie dotyczy wyłącznie Elbląga. Przekroczenia stanów alarmowych odnotowano również w gminach Markusy i Gronowo Elbląskie, a także na Wyspie Nowakowskiej. Podwyższone stany wody notowane są też w rzekach Dzierzgoń, Tina Górna i Tina Dolna. Dyrektor Wód Polskich w Gdańsku, Andrzej Ryński, zapewnił, że wszystkie wały przeciwpowodziowe zostały sprawdzone i na ten moment utrzymują rzeki w korytach. Sytuację w całym regionie komplikują jednak gwałtowne ataki zimy. Jak poinformował wicewojewoda warmińsko-mazurski Mateusz Szauer, z powodu intensywnych opadów śniegu ponad 300 gospodarstw domowych w powiatach węgorzewskim, kętrzyńskim i szczycieńskim zostało pozbawionych prądu. Na drogach panują ekstremalnie trudne warunki. Śnieżyce i silny wiatr powodują zawieje i zamiecie śnieżne, a cały dostępny sprzęt do odśnieżania pracuje bez przerwy. Mieszkańcy regionu otrzymali alerty pogodowe, a prognozy na najbliższe godziny nie są optymistyczne.

Atak zimy na Warmii i Mazurach. Trudne warunki na drogach