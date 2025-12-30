Sylwester odwołany przez fatalną pogodę! Prezydent przekazał smutne wieści

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
PAP
PAP
2025-12-30 17:00

Prezydent Elbląga Michał Missan ogłosił alarm przeciwpowodziowy. Decyzja ma związek z przekroczeniem stanu alarmowego na rzece Elbląg, a sytuację pogarsza zjawisko tzw. cofki. To jednak nie koniec złych informacji. Z powodu zagrożenia i trudnych warunków atmosferycznych prezydent podjął trudną decyzję o odwołaniu miejskiej zabawy sylwestrowej.

  • We wtorek rano prezydent Elbląga ogłosił w mieście alarm przeciwpowodziowy. Powodem jest przekroczenie stanu alarmowego na rzece Elbląg.
  • Sytuację pogarsza prognozowany silny wiatr z północy, który może powodować tzw. cofkę, czyli wpychanie wody z Zalewu Wiślanego do rzeki.
  • Z powodu zagrożenia i trudnych warunków pogodowych władze miasta odwołały miejską zabawę sylwestrową.
  • Mieszkańcy zagrożonych zalaniem terenów mogą odbierać worki z piaskiem w wyznaczonych punktach, m.in. przy Bulwarze Zygmunta Augusta.

Alarm powodziowy w Elblągu. Sylwester odwołany! Prezydent podjął decyzję

Sytuacja w Elblągu stała się poważna we wtorkowy poranek (30 grudnia). To właśnie wtedy poziom wody w rzece Elbląg przekroczył stan alarmowy, który wynosi 610 cm. W odpowiedzi na rosnące zagrożenie, prezydent miasta Michał Missan zdecydował o wprowadzeniu na terenie miasta alarmu przeciwpowodziowego, który będzie obowiązywał aż do odwołania. Elbląski magistrat zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą, jednak wszystkie służby postawiono w stan pełnej gotowości. Przygotowywany jest ciężki sprzęt oraz ludzie do pracy w najtrudniejszych warunkach. Niepokój budzą prognozy pogody – zapowiadany jest silny wiatr z kierunku północnego, który może spotęgować efekt tzw. cofki, czyli wpychania wód z Zalewu Wiślanego w głąb koryta rzeki Elbląg.

Jedną z najdotkliwszych konsekwencji alarmu powodziowego jest odwołanie miejskiej zabawy sylwestrowej, która tradycyjnie miała odbyć się na Starym Mieście. Decyzję ogłosił prezydent Michał Missan po posiedzeniu wojewódzkiego sztabu kryzysowego. – Odwołujemy sylwestra ze względu na okoliczności przyrody – powiedział prezydent, cytowany przez PAP. Dodał, że choć miasto poniosło już pewne koszty związane z organizacją imprezy, w obecnej sytuacji priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców. – Teraz nie czas na to. Teraz czas na działania związane z kryzysem, który jest. Dziś zabezpieczamy mieszkanki i mieszkańców przed zagrożeniem – podkreślił Missan. Władze miasta apelują do mieszkańców o niezbliżanie się do rzeki i bezwzględne stosowanie się do poleceń służb. W najbardziej zagrożonych rejonach miasta przygotowano punkty, z których można odbierać worki z piaskiem. Znajdują się one przy Bulwarze Zygmunta Augusta oraz na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Strażniczej. Dodatkowo przy ul. Kwiatkowskiego uruchomiono bazę, gdzie mieszkańcy mogą samodzielnie napełniać worki.

Polecany artykuł:

Dramat nad Zalewem Wiślanym. Woda wdziera się do miasta, trwa walka z czasem!

Pogoda paraliżuje cały region. Śnieżyce, brak prądu i potężne utrudnienia na drogach

Problem wysokiego stanu wód nie dotyczy wyłącznie Elbląga. Przekroczenia stanów alarmowych odnotowano również w gminach Markusy i Gronowo Elbląskie, a także na Wyspie Nowakowskiej. Podwyższone stany wody notowane są też w rzekach Dzierzgoń, Tina Górna i Tina Dolna. Dyrektor Wód Polskich w Gdańsku, Andrzej Ryński, zapewnił, że wszystkie wały przeciwpowodziowe zostały sprawdzone i na ten moment utrzymują rzeki w korytach. Sytuację w całym regionie komplikują jednak gwałtowne ataki zimy. Jak poinformował wicewojewoda warmińsko-mazurski Mateusz Szauer, z powodu intensywnych opadów śniegu ponad 300 gospodarstw domowych w powiatach węgorzewskim, kętrzyńskim i szczycieńskim zostało pozbawionych prądu. Na drogach panują ekstremalnie trudne warunki. Śnieżyce i silny wiatr powodują zawieje i zamiecie śnieżne, a cały dostępny sprzęt do odśnieżania pracuje bez przerwy. Mieszkańcy regionu otrzymali alerty pogodowe, a prognozy na najbliższe godziny nie są optymistyczne.

Sylwester odwołany przez fatalną pogodę! Prezydent przekazał smutne wieści
10 zdjęć
Atak zimy na Warmii i Mazurach. Trudne warunki na drogach
Super Express Google News
Sonda
Czy sprawdzasz regularnie ostrzeżenia IMGW?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PREZYDENT
POGODA
SYLWESTER
ELBLĄG