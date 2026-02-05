Tomasz skatował partnerkę i ogolił jej głowę. Maryna nie żyje. Ustalenia porażają

Elbląg: Brutalnie pobił kobietę. Weekendowy dramat

Oficer prasowy KMP w Elblągu, nadkomisarz Krzysztof Nowacki poinformował, że 31 stycznia dyżurny komendy otrzymał zgłoszenie o awanturze domowej na jednej z ulic na terenie miasta. - Na miejscu funkcjonariusze zastali 43-letnią kobietę, która wymagała pomocy medycznej. Policjanci prowadząc resuscytację krążeniowo-oddechową przywrócili jej funkcje życiowe. Na miejsce zostało wezwane pogotowie ratunkowe. Kobieta w stanie ciężkim trafiła do szpitala - wyjaśnił nadkom. Nowacki.

W mieszkaniu były jeszcze dwie osoby - 39-letni partner kobiety oraz jego 62-letnia matka. Oboje byli pod wpływem alkoholu i zostali zatrzymani do wyjaśnienia. - Ze wstępnych policyjnych ustaleń wynika, że podczas awantury 39-latek miał zaatakować i dotkliwie pobić 43-latkę - wskazał oficer prasowy KMP w Elblągu.

Mieszkanka Ostródy nie żyje

Dziennikarz Radia ESKA ustalił, że 43-latka zmarła 3 lutego. Lekarze walczyli o jej życie przez kilka dni. Kobieta była mieszkanką Ostródy. Sprawca nie tylko pobił ofiarę, ale także upokarzał - maszynką ogolił część jej głowy. Mężczyzna został aresztowany. Może grozić mu do 20 lat więzienia, a nawet dożywocie.​

- Przesłuchany w charakterze podejrzanego Tomasz P. przyznał się w całości do zarzucanych mu czynów i złożył w tej sprawie wyjaśnienia. Nie pamiętał dokładnego przebiegu zdarzenia, ale potwierdził zadawanie pokrzywdzonej ciosów i uderzeń. Jak wskazał golenie pokrzywdzonej włosów zmierzało do jej upokorzenia - podkreśliła prokurator Ewa Ziębka, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Prokuratura ustaliła, że mężczyzna wszczął kłótnię z ofiarą, ponieważ podejrzewał ją o zdradę. Śmierć Maryny Z. spowoduje zmianę kwalifikacji prawnej czynu zarzucanego podejrzanemu. Do sprawy będziemy wracać!

