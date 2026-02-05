Naukowcy zmienili zasady prania ręczników? Sprzątaczki już tak robią. Wystarczy przekręcić pokrętło pralki, a ręczniki będę bardziej miękkie po praniu

Naukowcy zmieniają podejście do prania ręczników, odchodząc od tradycyjnie wysokich temperatur.

Nowe badania wskazują, że pranie w 40°C z nowoczesnymi detergentami jest skuteczne i bezpieczne dla tkanin.

Odkryj, jak prawidłowo prać ręczniki, aby zachowały miękkość i chłonność, oszczędzając energię!

Naukowcy zmienili zasady prania ręczników. Teraz możesz robić to tak

Przez wiele lat ręczniki prało się w wysokich temperaturach. Tylko w ten sposób można było w stu procentach zabić bakterie i drobnoustroje. Wysoka temperatura usuwała również nieprzyjemne zapachy, w tym stęchliznę. W dawnych czasach ręczniki nawet się gotowało. Tylko ten sposób gwarantował właściwą czystość i bezpieczeństwo podczas użytkowania. Takie pranie miało jednak swoje wady. Bardzo wysokie temperatury nie pozostawały bez wpływu na stan tkanin. Szybciej się one niszczyły, sztywniały, a nawet rwały. Najnowsze badania naukowców wykazały, że nowoczesne pralki dają możliwość prania ręczników w nieco niższych temperaturach.

Eksperci wskazali, że obecnie ręczniki można prać w temperaturach od 40 do 60 stopni Celsjusza. Temperatura 40 stopni Celsjusza z powodzeniem wystarczy do codziennego prania domowych ręczników. Program na 60 stopni Celsjusza warto wybierać, gdy potrzebujemy większej dezynfekcji, na przykład po chorobie. Badania wykazały jednak, że częste pranie bawełnianych ręczników w temperaturze 60 stopni Celsjusza prowadzi do mikrouszkodzeń i szybszej utraty chłonności ręczników. Już po kilku miesiącach takiego prania ręczniki mogą się nieodwracalne zniszczyć. Dodatkowo pranie w 60 stopniach Celsjusza zużywa o wiele więcej energii elektrycznej. W zależności od pralki program 40 stopni Celsjusza zużywa 0,65 kWh, zaś 60 stopni Celsjusza aż 1,3 kWh.

Badania wykazały, że pranie w 40 stopniach Celsjusza przy użyciu nowoczesnych detergentów usuwa baterie i przywraca ręczników świeżość oraz czystość. Eksperci zalecają wybieranie detergentów na bazie nadtlenków, które są skutecznym środkami dezynfekującymi.

Ocet czy soda oczyszczona? Który z domowych sposobów na pranie ręczników działa lepiej?

W ostatnim czasie coraz większą popularnością cieszą się domowe sposoby na pranie ręczników. Wiele osób rekomenduje dodawanie octu lub sody oczyszczonej. Czy faktycznie te metody są skuteczne?

Ocet dodawany do prania ręczników pomaga je dezynfekować. Ma on właściwości antybakteryjne i usuwa brzydkie zapachy. Dodatkowo zmiękcza wodę, co sprawia, że prane tkaniny nie sztywnieje. Niewielka ilość octu faktycznie może pozytywnie wpłynąć na prane ręczniki. Wystarczy, że na jeden cykl prania użyjesz pol szklanki octu. Nie używaj więcej ponieważ kwasowa formuła octu może osłabić niektóre elementy pralki, takie jak gumowe uszczelki. Dodatkowo pamiętaj, że ocet nie posiada właściwości piorących, co znaczy, że nie zastąpi detergentu. Soda oczyszczona świetnie sprawdzi się podczas prania pożółkłych białych ręczników. Delikatnie wybiela bez niszczenia struktury materiału. Jest antyalergiczna i również usuwa bakterie i zarazki. Jej działanie jest delikatniejsze i świetnie sprawdzi się do prania ręczników dzieci i alergików. Również nie zastąpią klasycznego detergentu, ale może stanowić jego uzupełnienie. Na jedno pranie wystarcza 4 łyżki sody oczyszczonej dodaję bezpośrednio do bębna pralki.