Wlewam do komory i nastawiam pranie ręczników. Znajoma sprzątaczka tylko tak je pierze. Ręczniki są śnieżnobiałe i mięciutkie niczym płatki róż

Zamiast do grilla rozsyp to wokół kaktusów! W kilka dni kaktusy w Twoim domu odżyją. "Nigdy nie były piękniejsze". Odżywka do kaktusa

Wlej to do komory na płyn i nastaw pranie ręczników. Będą śnieżnobiałe i mięciutkie

Pranie ręczników to jeden z podstawowych elementów utrzymania higieny. Wilgotne środowisko łazienkowe oraz częsty kontakt ze skórą sprawiają, że na ręcznikach osadzają się bakterie oraz drobnoustroje. Kluczem do ich czystości jest regularne pranie. Eksperci zalecają by ręczniki prać w wysokich temperaturach. Minimalnie to 40 stopnie, a optymalnie to 60 stopni. Wysoka temperatura prania zabija bakterie i zarazki. Niestety jest też niepożądana dla tkanin. Częste pranie w 60 stopniach sprawia, że tkaniny sztywnieją i stają się nieprzyjemne w dotyku. Na szczęście jest na to prosty sposób. Sięgają po niego nawet sprzątaczki.

Aby ręczniki przez długi czas pozostawały mięciutkie warto dodawać do prania pół szklanki octu. Posiada on właściwości zmiękczające tkaniny oraz przeciwbakteryjne. Ocet do pralki wlej do komory na detergent piorący. W ten sposób masz pewność, że zostanie on dodany do prania we właściwej fazie cyklu, a wymieszany ocet nie będzie potencjalnie niebezpieczny dla uszczelki w pralce. Ocet dodawany do prania sprawia, że tkaniny nie sztywnieją. Dodatkowo dopiera on trudne zabrudzenia i działa odkażająco. Ocet w pralce może przeciwdziałać odkładaniu się kamienia. Do prania ręczników możesz dodawać ocet za każdym razem. Unikaj jednak łączenia octu i sody oczyszczonej w jednym cyklu. Oba te produkty niwelują wzajemnie swoje czyszczące właściwości.

QUIZ dla doświadczonych pań. Na te pytania powinna odpowiedzieć każda kobieta Pytanie 1 z 10 Pierwszą kobietą w historii, która stanęła na czele polskiego rządu była: Beata Szydło Ewa Kopacz Hanna Suchocka Dalej