Czym podlewać goździki by obficie kwitły? Choć te kwiaty uchodzą za skromne, są jedną z piękniejszych ozdób w ogrodzie, na balkonie czy parapecie. Goździki są łatwe w uprawie, ale to nie znaczy, że można zapomnieć o odpowiednim podlewaniu, stanowisku i pielęgnacji. Goździki liczą około 300 gatunków i występują na całym świecie. W większości to byliny np. goździk pierzasty lub alpejski. W Polsce w naturalnych w warunkach rośnie 11 gatunków. Najlepsze do uprawy w ogrodzie i w doniczce będą: goździk pierzasty, alpejski, brodaty, kropkowany, siny, kartuzek oraz chiński i ogrodowy. Kwiaty będą rosły zarówno na piaszczysto-gliniastym podłożu, jak i na glebie próchniczej o obojętnym odczynie. Trzeba jednak posadzić je na słonczym osłoniętym od wiatru stanowisku. Odpowiednie nasłonecznienie sprawi, że będą obficie i długo kwitły. Nie walono także zapominać o regularnym podlewaniu. Mimo że są w stanie przetrwać kilka dni suszy, to o wiele lepiej, kiedy gleba jest lekko wilgotna. Od czasu do czasu można zasilić je nawozem do roślin kwitnących. Ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest uszczykiwanie. Jeśli wiosną roślina nie wypuści bocznych pędów, warto uszczknąć pędy górne. Wtedy goździki zakwitną później, ale pięknie się rozkrzewią. Z kolei, jeśli chcemy, by kwiaty były większe, wtedy taki zabieg stosujemy na pędach bocznych. Warto także na bieżąco odrywać suche pąki w ich miejsce pojawią się kolejne kwiaty. Późną jesienią, zanim spadnie śnieg, warto wieloletnie goździki obsypać suchymi liśćmi.

W kwietniu podlewam tym goździki. Kwiaty kwitną całe lato i zamieniają ogród w pachnący dywan

Jeśli chcemy, by kwiaty obficie kwitły, warto raz na dwa tygodnie, podlać je odżywką. Trzeba jednak pamiętać, że w tym przypadku nie sprawdzi się nawóz bogaty w azot. Jeśli chcemy skorzystać z kupnych nawozów, odpowiednie będą preparaty humusowe. Jednak sprawdzi się także domowy preparat ze skórek bananów. Roślinom do kwitnienia, potrzebne są dwa ważne składniki odżywcze — fosfor i potas, które znajdują się w skórkach tych owoców. To właśnie fosfor sprawia, że rośliny obficie kwitną, a potas wzmacnia je i chroni przed chorobami. Żeby zrobić domów nawóz, wystarczy drobno pokroić skórki od bananów, przełożyć do słoika i zalać gorącą wodą. Po 48 godzinach odcedzić. Takim domowym nawozem warto podlewać kwiaty dwa razy w miesiącu. Odżywka sprawdzi się także w przypadku innych kwiatów doniczkowych i ogrodowych. Co ważne, skórki, które zostały po przyrządzeniu nawozu można, jeszcze bardziej rozdrobnić i zmieszać z wodą. Taka mikstura będzie świetną odżywką dla warzyw w ogrodzie.

